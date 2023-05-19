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Spor Mauro Icardi yüksekten uçtu! İşte istediği ücret
Spor

Mauro Icardi yüksekten uçtu! İşte istediği ücret

Yeniakit Publisher
2023-05-19 12:37:00 -
Mauro Icardi yüksekten uçtu! İşte istediği ücret

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'nin, Boca Jüniors'tan senelik 6.5 milyon dolar talep ettiği belirtildi.

Süper Lig'in lideri Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

Sarı kırmızılılar bir yandan şampiyonluğa konsantre olurken, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Aslan'da son dönemde en çok konuşulan konulardan birisi de Mauro Icardi'nin takımda kalıp kalmayacağıydı.

Balonlatino.net'te yer alan habere göre Icardi, Boca Juniors ile transfer görüşmesi yaptı.

Ancak transfer Icardi'nin yüksek maaş talebine takıldı. Yıldız golcünün Arjantin ekibinden yıllık 6.5 milyon dolar istediği öğrenildi.

Icardi'nin bu talebi sonrası transfer çıkmaza girdi.
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Başka adaylara yönelen Boca Juniors'un, daha düşük bir yıllık ücreti bulunan Edinson Cavani'yi listesine eklediği bildirildi.

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