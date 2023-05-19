Mauro Icardi yüksekten uçtu! İşte istediği ücret

Süper Lig'in lideri Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

Sarı kırmızılılar bir yandan şampiyonluğa konsantre olurken, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Aslan'da son dönemde en çok konuşulan konulardan birisi de Mauro Icardi'nin takımda kalıp kalmayacağıydı.

Balonlatino.net'te yer alan habere göre Icardi, Boca Juniors ile transfer görüşmesi yaptı.

Ancak transfer Icardi'nin yüksek maaş talebine takıldı. Yıldız golcünün Arjantin ekibinden yıllık 6.5 milyon dolar istediği öğrenildi.

Icardi'nin bu talebi sonrası transfer çıkmaza girdi.

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Başka adaylara yönelen Boca Juniors'un, daha düşük bir yıllık ücreti bulunan Edinson Cavani'yi listesine eklediği bildirildi.