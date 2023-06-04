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Spor Mauro Icardi tarihe geçti
Spor

Mauro Icardi tarihe geçti

Yeniakit Publisher
2023-06-04 21:46:00 - 2023-06-04 21:51:50
Mauro Icardi tarihe geçti

Galatasaray'ın Fenerbahçe ile oynadığı maçta takımının ikinci golünü kaydeden Mauro Icardi, 2007/08 sezonundan sonra Galatasaray formasıyla Süper Lig'de üst üste 8 gol atan ilk oyuncu olmayı başardı.

Spor Toto Süper Lig’in 37. haftasında Galatasaray evinde Fenerbahçe ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların golcüsü Mauro Icardi, bu maçı da boş geçmedi.

Müsabakanın 71. dakikasında sol taraftan kullanılan köşe vuruşuna ceza sahası içinde topla buluşan Icardi, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve takımının mücadeledeki 2. golünü kaydetti.

30 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon Süper Lig’deki gol sayısını 22’ye çıkardı. Icardi, Fenerbahçe ve Beşiktaş derbilerinde ise rakip fileleri 5 kez havalandırmayı başardı.

Maça 11’de başlayan Mauro Icardi, 90 dakika sahada kaldı.

Icardi tarihe geçti

Sarı-kırmızılı takımın Fenerbahçe karşısındaki ikinci golünü kaydeden Mauro Icardi, attığı golle 2007/08 sezonundan sonra Galatasaray formasıyla ilk 11 çıktığı üst üste sekiz Süper Lig maçında da gol atan ilk oyuncu oldu.
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Icardi ayrıca Johan Elmander'in ardından Fenerbahçe karşısında hem iç sahada hem de deplasmanda gol atan ilk oyuncu unvanını elde etti.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 26 maçta süre alan Icardi, 23 gol ve 8 asist kaydetti.

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