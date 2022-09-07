Galatasaray, Mauro Icardi transferi konusunda KAP'a açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcu Mauro Icardi'nin geçici transferi konusunda kendisi ve Paris Saint-Germain ile resmi görüşmelere başlanmıştır” denildi.

Mauro Icardi kimdir kaç yaşında? Mauro Icardi ne kadar maaş alacak?

Mauro Icardi 19 Şubat 1993'te Arjantin'de dünyaya geldi. Ailesinin iş durumu nedeniyle Atlas Okyanusu’ndaki İspanya toprakları olan Kanarya Adaları’na taşındı. Burada futbola başlayan Icardi, alt yaş kategorilerinde yakaladığı gol istatistikleri sayesinde 13-14 yaşında birçok kulübün radarına girdi. FC Barcelona altyapısı olan La Masia’nın yolunu tuttu.

14 yaşında Barcelona’ya katılan Icardi, Barcelona’nın genç yaş takımlarında forma giydi. 17 yaşında kiralık olarak Sampdoria’ya katıldı. Cenova kulübünde geçirdiği 6 aylık kiralık dönemde genç takımda forma giydi. 400.000 euro bedelle Sampdoria’nın oyuncusu oldu. 2012-13 sezonundan itibaren Sampdoria’nın A takımında görev aldı ve 33 maçta kaydettiği 11 golle dikkat çekti.

Icardi, 2013-14 sezonunun başında da 10 milyon avro karşılığında Inter’e transfer oldu.

Icardi, 2019'da PSG'ye imza attı. PSG formasıyla 92 maça çıkan futbolcu 38 gol atıp 10 asist yaptı.