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Spor Mauro Icardi derbileri boş geçmedi
Spor

Mauro Icardi derbileri boş geçmedi

Yeniakit Publisher
2023-10-19 09:56:00 -
Mauro Icardi derbileri boş geçmedi

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı oynadığı 4 derbide rakip fileleri havalandırırken, toplam 5 kez gol sevinci yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, cumartesi günü RAMS Park’ta Beşiktaş ile oynayacak. Bu önemli müsabakada sarı-kırmızılıların kozu Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi olacak. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak oynadığı sarı-kırmızılılarda, Fenerbahçe'ye 2, Beşiktaş'a karşı da 2 olmak üzere toplam 4 derbi oynayan Icardi, bu müsabakaların hepsinde gol atma başarısı gösterdi. 30 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı ağları 3, sarı-lacivertli fileleri de 2 kez sarstı.

Arjantinli futbolcu, bu sezon da takımını sırtlamaya devam ediyor. Mauro Icardi, Süper Lig’de bu sezon oynadığı 8 karşılaşmada 8 gol sevinci yaşadı. Icardi bu performansıyla ligde gol krallığında zirvede yer alıyor.

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