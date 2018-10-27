Mattis'ten Cemal Kaşıkçı açıklaması!
ABD Savunma Bakanı Mattis, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Cemal Kaşıkçı hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.27 Ekim 2018 Cumartesi 09:51
Bahreyn'in başkenti Manama'da gerçekleştirdiği ziyarette konuşan ABD Savunma Bakanı James Mattis, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Cemal Kaşıkçı cinayetini değerlendirdi.
Kaşıkçı'nın öldürülmesi gibi olayların Ortadoğu'daki istikrarın altını oyabileceğini belirten Mattis, ABD'nin olayın sorumlularına karşı ek tedbirler alabileceğini söyledi.
ABD, son olarak cinayete karışan kişilerin ABD vizelerini iptal edeceğini duyurmuştu.
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