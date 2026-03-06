Matrix test uçuşuyla gökyüzünde: Elektrikli uçan taksiye ilk adım

2017 yılında kurulan AutoFlight şirketinin Kunshan’daki hangarı, bugünlerde 17,1 metre uzunluğunda ve 3,3 metre yüksekliğinde bir mühendislik harikasına ev sahipliği yapıyor. Matrix adı verilen bu prototip, 10 yolcu taşıma kapasitesi ve tek şarjla yaklaşık bir saat havada kalabilme yetisiyle dikkat çekiyor.

AP'nin haberine göre yakın zamanda gerçekleştirilen gösterim uçuşunda Matrix, helikopter pistinden dikey olarak yükselirken geleneksel helikopterlere kıyasla çok daha az gürültü çıkararak çevreci bir profil sergiledi. Pist çevresinde atılan iki turun ardından sorunsuz bir iniş yapan araç, teknolojinin uçan taksi konseptine ne kadar yakın olduğunu kanıtladı.

Teknoloji hazır olsa da Matrix’in ticari bir ürüne dönüşmesi için önünde uzun bir bürokratik yol var. AutoFlight Kıdemli Başkan Yardımcısı Steven Yang, 2027 yılına kadar güvenlik standartlarını belgeleyen “tip sertifikasını” almayı hedeflediklerini belirtiyor.

Bu durum şimdilik sadece bir adım. Operatör sertifikaları ve yolcu taşıma izinleri gibi ek düzenlemeler, uçan taksilerin günlük hayatın bir parçası olmasını geciktiriyor.

Sektördeki bir diğer oyuncu olan EHANG, ticari yolcu hizmeti için sertifika almış olsa da, bu durumun fiili uçuşlara ne zaman yansıyacağı hala belirsizliğini koruyor.

DÜŞÜK İRTİFA DRONLARI

Çin, "düşük irtifa ekonomisi" olarak adlandırdığı yeni sektörü sadece uçan taksilerle değil, lojistikle de besliyor. Bugün Shenzhen gibi şehirlerde gıda teslimatları halihazırda dron aracılığıyla yapılıyor. Ancak insan taşımacılığına geçişte güvenlik ve altyapı en büyük engeller olarak öne çıkıyor.

Natixis ekonomisti Gary Ng’ye göre; rota planlamasından lojistiğe, güvenlik garantilerinden fiziksel altyapıya kadar çözülmesi gereken pek çok sorun var. Ng, bu ekosistemin uygulanabilir bir seviyeye gelmesi için en az üç yıllık bir süreye daha ihtiyaç duyulduğunu vurguluyor.

GÖKYÜZÜ ARTIK SADECE UÇAKLARIN DEĞİL

Matrix’in pistten havalandığı anlar, gökyüzünde binlerce elektrikli aracın süzüldüğü bir geleceği mümkün kılıyor. AutoFlight yetkilisi Steven Yang’ın da belirttiği gibi, bu sadece tek bir şirketin başarısıyla mümkün olmayacak.

Uçan taksi devrimi; havacılık otoriteleri, altyapı geliştiricileri ve teknoloji şirketlerinin oluşturacağı bütüncül bir ekosistemin eseri olacak. Gökyüzü artık sadece uçakların değil, elektrikli ve otonom bireysel ulaşım araçlarının da yeni rotası olmaya aday.