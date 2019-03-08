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Matlı’dan istihdam seferberliğine büyük destek

Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, 2019 yılı istihdam seferberliği çağrısına verdiği destekle yine örnek oldu.

08 Mart 2019 Cuma 11:03
Matlı’dan istihdam seferberliğine büyük destek

Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, 2019 yılı istihdam seferberliği çağrısına verdiği destekle yine örnek oldu.


Borsa binasında kameraların karşısına geçen Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, seferberliğe yapacağı büyük destek taahhüdünü açıkladı. 10. Türkiye Ekonomi Şurası’nda TOBB olarak Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan’ı ağırladıklarını belirten TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Matlı, sektörün meselelerini aktardıklarını belirtti. Matlı, Cumhurbaşkanın kendisine aktarılan konuların yüzde 70’inin hayata geçmesini taahhüt ettiğini, bu şuurla iş dünyasının da elini taşın altına koyması gerektiğini belirtti.


2019 istihdam seferberliğine destek vereceklerini belirten Matlı, “Bu istihdam seferberliğine katkıda bulunmak üzere, şirketimiz olarak çalışan sayımızı yüzde 14 artırmayı taahhüt ediyoruz. Çünkü şuna inanıyoruz ki, ekonomi birbirinin zinciridir. Biz ne kadar çok çalışanı bünyemize alırsak, ekonomiye bu fayda sağlayacaktır. Bu fırsatlardan faydalanmak hep elimizde olacaktır. Bu topraklarda bereketi ve umudu hiç kaybetmedik, bereketli ve umut dolu bir güne merhaba demek için ‘burada iş var, burada aş var, burada gelecek var’ diyoruz” diye konuştu.


Matlı’nın sözleri Bursa Ticaret Borsası iç yapımlar tarafından klip haline getirildi.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 11:03
  1. doğa

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