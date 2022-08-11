Mateja Kezman Kimdir, hangi takımlarda oynamıştır, nerelidir?

Mateja Kezman, (d. 12 Nisan 1979, Belgrad) Sırp eski millî santrafor.

Babası Zlatko Kezman, Zemun takımında kaleci olarak görev yapmıştır. Profesyonel kariyerine 1996 yılında Radnicki Pirot takımında başlayan Kezman, çıktığı 17 maçta 11 gol atarak başarılı bir performans sergilemiştir. 1997-1998 sezonu başında Loznica'ya transfer olmuş burada yarım sezon forma giymiştir ve 13 maçta 5 gol kaydetmiştir. Sezon arasında Sartid Smederevo'ya transfer olmuştur. 14 maçta 4 gol atmıştır.Bu üç takımda gösterdiği başarılı performans onu Sırbistan'ın en köklü kulüplerinden Partizan takımına taşımıştır. 1998-2000 yılları arasında 54 maçta 33 gol kaydederek Avrupa'nın en önemli kulüplerinin transfer listesine girmiştir. PSV, Kezman için Partizan'a 500.000 € ödeyerek oyuncuyu transfer etmiştir.



Hollanda'da ilk sezonunda 33 maçta 24 gol atmıştır. 3 sene üst üste gol kralı olan Kezman, bu takımda toplam 123 maçta 105 gol atarak kalitesini ortaya koymuştur. 2004-2005 sezonu başında ünlü Rus iş adamı Roman Abramoviç'in sahibi olduğu Chelsea'ye transfer olmuştur. Burada bir sezon forma giyen Kezman, 25 maçta 4 gol atmıştır. Teknik direktör Mourinho ile anlaşamaması sonrası takımdan ayrılmıştır.Mourinho ile yaşadığı problemler dolayısıyla 2005 yılında Atlético Madrid takımına transfer olmuştur. Burada da bir sezon forma giyen Kezman, 30 maçta 8 gol atmıştır.



Kezman, 26 Ağustos 2006 tarihinde Atlético Madrid'in borsa bildirimine göre 7.5 milyon € bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olmuştur. Oynadığı ilk sezon olan 2006-2007 sezonunda Fenerbahçe'nin 100. yılında şampiyonluk yaşamıştır. Kezman, Fenerbahçe kariyerinde 46 maçta 22 gol kaydetmiştir. 2008-2009 sezonu başında Fenerbahçe, Fransız kulübüne kiralık transfer olan Kezman, bu sezon 21 maçta 3 gol atmıştır. 2009-2010 sezonu başında bonservisi alınan oyuncu 14 maçta 2 gol atmıştır.



Kezman, Ocak 2012'de Asya Challenge Kupası'nda oynamak üzere South China kulübüne dönmüştür. 26 Ocak 2012 tarihinde son profesyonel maçına çıkmıştır. Ocak 2012'de futbolu bırakmıştır.