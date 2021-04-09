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Medya Masumlar Apartmanı'nın 'Naci'si' Tansel Öngel 'Mavera'da'!
Medya

Masumlar Apartmanı'nın 'Naci'si' Tansel Öngel 'Mavera'da'!

TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan Hâce Ahmed Yesevi’nin destansı hikayesini anlatan 'Mavera' dizisi,oyuncu kadrosu ile dikkatleri çekiyor…

Yeniakit Publisher
2021-04-09 15:25:00 - 2021-04-09 15:27:08

Ramazan ayı boyunca her gün saat 23.45’de TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Mavera dizisinde Masumlar Apartmanı’nın başarılı oyuncusu Tansel Öngel, “Mahmud” rolüyle ekranlara gelecek.

Yayınlanan tanıtımlarıyla büyük beğeni toplayan Mavera dizisinde Masumlar Apartmanı’ndan ayrılıp ayrılmadığı tartışma konusu olan Tansel Öngel (Mahmud), Hâce Ahmed Yesevi’nin (Korel Cezayirli) çocukluk arkadaşı ve en yakın dostu olan Mahmud’u oynayacak.

Mahmud (Tansel Öngel) dizide,küçük yaşta Hace ile birlikte diğer çocuklarla kavgaya girmiş, o andan itibaren Hace’ye bir ömür boyu sadık kalarak en yakın dostu olmuştur. Pehlivan Usta’nın eğitiminden geçmiştir, çeviktir. O da Hace gibi bir Alperen olarak yetişmiştir.

Yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca’nın üstlendiği, tarihteki ilk Alperenlerin hikayesi Mavera, Yusuf Hemedani tarafından Bağdat’a gönderilen Hace Ahmed Yesevi’nin o dönem adeta küçük bir dünya olan Bağdat’ta verdiği dirlik ve beraberlik dersinin mücadelesini konu alıyor.

Uygarlığımızın büyük ışığı Hace Ahmet Yesevi’nin verdiği büyük mücadeleyi anlatan Mavera dizisinin oyuncu kadrosunda; Korel Cezayirli, Görkem Sevindik, Tansel Öngel, Sinan Tuzcu, Hasan Küçükçetin, Ferit Kaya, Adrian Can, Evren Erler, Mehmet Korhan Fırat, Nusret Çetinel, Erdem Ergüney, Nur Berfin Çiroğlu, Dilara Yeşilyaprak, Recep Usta, Sedat Mert, Muharrem Özcan, Demircan Kaçel, Handan Yıldırım, Haydar Köyel, Atilla Öner, Arben Akış, Volkan Uygun, Alper Türedi, Şükran Karanlık, Alkan Kızılırmak ve Zara rol alıyor.

“Mavera” 12 Nisan’dan itibaren Ramazan ayı boyunca hafta içi her gün saat 23.45’de  TRT 1’de…

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