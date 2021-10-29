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Medya Masumlar Apartmanı’nın çılgın bölümünden sonra yeni fragman yayınlandı
Medya

Masumlar Apartmanı’nın çılgın bölümünden sonra yeni fragman yayınlandı

TRT'nin sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nın son bölümünde yaşanan Safiye krizinden sonra beklenen yeni fragman yayınlandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-29 07:16:00 -

Dizi severlerinin 'ne çılgın bölümdü' dediği Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümü yayınlandı.

Masumlar Apartmanı dizisi 45. bölüm fragmanı yayınlandı. Masumlar Apartmanı'nın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Masumlar Apartmanı 2 Kasım 2021 Salı Salı akşamı TRT 1'de...

Safiye ve Gülben, yaşamı takıntılarla dolu iki kız kardeştir. Kardeşleri Han ise hasta babalarının da bulunduğu bu aileyle dünya arasındaki tek gerçek bağlantıdır. Han’ın tüm hayat amacı iş ve ev arasında mekik dokuyarak bu aileyi ayakta tutmaktır.

Ancak Han’ın dünyası İnci’yi gördüğü anda değişecek; aşk, Han’ı ilk defa kendi mutluluğunun peşinden koşturacaktır. Her günü diken üstünde geçiren Derenoğlu ailesi, İnci’nin gelişiyle birlikte daha da kontrolden çıkacaktır.

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