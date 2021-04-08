Masumlar Apartmanı'nda sürpriz ayrılık! Hayranları bu habere çok üzülecek

Bir Zamanlar Kıbrıs, Uyanış: Büyük Selçuklu ve Teşkilat gibi büyük izleyici kitlesine sahip dev yapımlara imza atan TRT'den çok konuşulacak bir dizi daha geliyor.

Hâce Ahmed Yesevi’nin hayatını anlatan 'Mavera' dizisi Ramazan ayı boyunca TRT 1'de yayınlanacak.

Dönem dizisinde ortaya çıkan bir isim bir anda dikkatleri üzerine çekti. Masumlar Apartmanı'nda Naci karakterini oynayan Tansel Öngel, Mavera dizisinde görüldü.

Bu durumda Tansel Öngel'in diziden ayrıldığı öne sürüldü. Bir süre Masumlar Apartmanı'na ara vereceği konuşulan Naci karakterinin ayrılığının bir süre olduğu konuşuluyor.

Hace Ahmet Yesevi’nin verdiği büyük mücadeleyi anlatan Mavera dizisinin oyuncu kadrosunda; Korel Cezayirli, Görkem Sevindik, Tansel Öngel, Sinan Tuzcu, Hasan Küçükçetin, Ferit Kaya, Adrian Can, Evren Erler, Mehmet Korhan Fırat, Nusret Çetinel, Erdem Ergüney, Nur Berfin Çiroğlu, Dilara Yeşilyaprak, Recep Usta, Sedat Mert, Muharrem Özcan, Demircan Kaçel, Handan Yıldırım, Haydar Köyel, Atilla Öner, Arben Akış, Volkan Uygun, Alper Türedi, Şükran Karanlık, Alkan Kızılırmak ve Zara bulunuyor.

İbrahim Eren açıklama yapmıştı

Sosyal medya hesabından açıklama yapan TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren paylaşımında, ''Önünüzde Hâce oldu mu gönlünüzde korku olmazdı. İşte bizim hikâyemiz o yolda başladı. Hâce Ahmed Yesevi’nin hayatını ele aldığımız yeni dizimiz “Mavera”, Ramazan ayı boyunca TRT 1 ekranında olacak.'' ifadelerine yer verdi.