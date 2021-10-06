Masumlar Apartmanı'nda şoke eden sahne! İzleyenler gözlerine inanamadı

TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı, 41. son bölümüyle ekrana geldi. Masumlar Apartmanı son bölümde Esat ve annesi, Gülben'i istemeye geldi. Ancak isteme sırasında beklenmedik olaylar yaşandı. Akşamı kazasız belasız atlatabilmek için hiç olmayacak bir plan yapan Gülben herkesin içinde çok zor duruma düştü. Dizinin final sahnesi izleyenleri de etkiledi.

Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Melisa Şenolsun ve Tansel Öngel'in başrolleri paylaştığı Masumlar Apartmanı'nın 41. bölümü, 5 Ekim Salı akşamı ekrana geldi. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı'nın son bölümünde Esat ve annesi, Gülben'i istemek için Han ve Safiye'nin evlerine geldi. Ancak heyecanlanan Gülben, isteme sırasında çok zor anlar yaşadı. Gülben'in hastalığı nüksetti ve altına kaçırdı. Bu durum sonrasında zor durum yaşayan Gülben, utancından hiçbir şey diyemedi. Esat ve annesi bu durumu gördü. Gelecek bölümde neler olacak bekleyip göreceğiz.