  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Masumlar Apartmanı’nda korkunç sır! Sosyal medya ayağa kalktı
Medya

Masumlar Apartmanı’nda korkunç sır! Sosyal medya ayağa kalktı

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Masumlar Apartmanı 28. son bölümüyle ekrana geldi. Masumlar Apartmanı'nda Safiye, Hikmet ve Neriman'ın aynı anda yaptıkları garip hareketler Han, Gülben ve İnci'yi şoke etti. Dizinin son sahnesinde ise zincire bağlı kişinin kim olduğu sorusu sosyal medyaya damga vurdu.

Yeniakit Publisher
2021-04-07 11:47:00 - 2021-04-07 11:50:24
Masumlar Apartmanı’nda korkunç sır! Sosyal medya ayağa kalktı

Psikiyatra gitmeye devam eden Han ise çocukluğunda yaşadığı kazan dairesi ve fare travmaları ortaya çıktı. Final sahnesinde ise Han'ın kazan dairesine düzenli olarak yemek götürdüğü ortaya çıktı. Kazan dairesinde Han'ın kimi zincirle tuttuğu ise merak konusu oldu.

Başrollerinde Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın yer aldığı Masumlar Apartmanı, milli maç nedeniyle bir haftalık ekran arasından sonra seyirciyle buluştu. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikâyeyi anlatan Masumlar Apartmanı'nın 6 Nisan Salı akşamı izleyici ile buluşan 28. bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşandı.

Masumlar Apartmanı son bölümde evdeki herkesin farklı farklı hareket etmesi Safiye’yi bile çileden çıkardı. İnci ise gördükleri karşısında bir defa daha büyük şok yaşadı. Han ise İnci'nin zorlamasıyla psikiyatra gitmeye devam etti. Han'ın ise Esat'ı Gülben'den uzak durması için tehdit ettiği ve şirketten kovduğu da ortaya çıktı.

Masumlar Apartmanı son bölümünde Twitter'da TT listesinde ilk sırada yer aldı. Twitter kullanıcıları diziyle ilgili çok sayıda paylaşım yaptı. İşte o paylaşımlardan bazıları.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İhsan Şenocak’tan Doğu Türkistan açıklaması: Çin mallarını boykot etmezsek...
Gündem

İhsan Şenocak’tan Doğu Türkistan açıklaması: Çin mallarını boykot etmezsek...

İlmi ve Fikri Araştırmalar Merkezi kurucusu İhsan Şenocak, Doğu Türkistan’da yaşanan zulme ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı. Şenocak Twitte..
Bakan Soylu: Eğer yapmazsak, millet bize bunu söylesin
Gündem

Bakan Soylu: Eğer yapmazsak, millet bize bunu söylesin

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Değil darbe yapmaya kalmak, bunu zihninden geçirenlere bile tarihin en büyük cezasını vermezsek bu millet b..
104 amiral bildirisinin detayları belli oldu!
Gündem

104 amiral bildirisinin detayları belli oldu!

İYİ Parti'nin kurucularından olan emekli amiral Ergun Mengi tarafından kaleme alınan 104 amiralin darbe tehditli skandal bildirisine dair de..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay