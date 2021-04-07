Masumlar Apartmanı, Teşkilat ve Gönül Dağı'nın yayınlandığı TRT1'de flaş gelişme! O dizi final kararı aldı
Uyanış Büyük Selçuklu, Masumlar Apartmanı, Gönül Dağı ve Teşkilat gibi fenomen dizilerin ekranlara geldiği TRT1'de bir dizi için final kararı çıktı.
Uyanış Büyük Selçuklu, Masumlar Apartmanı, Gönül Dağı, Bir Zamanlar Kıbrıs, Payitaht Abdülhamid ve Teşkilat gibi önemli yapımların yayınlandığı TRT1'de bir dizi için final kararı çıktı.
TRT'nin Üs Yapım imzalı "Benim Adım Melek" dizisi başarılı geçen 2 sezonun ardından finale doğru yaklaşıyor. Cem Akyoldaş'ın yönettiği sevilen proje 66. bölümde ekrana veda edecek.
TV100'den gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı habere göre, Nehir Erdoğan, Kutsi ve Şerif Sezer'i buluşturan dizi Gaziantep'te çekiliyor.
Sürükleyici hikayesiyle 2 sezondur dizi severleri ekrana kilitlemeyi başaran Benim Adım Melek dizisi yeni sezonda olmayacak.