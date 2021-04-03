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Medya Masumlar Apartmanı şok etti! Yeni fragman korkuttu
Medya

Masumlar Apartmanı şok etti! Yeni fragman korkuttu

TRT 1 ekranlarının fırtına gibi esen Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Merakla beklenen Masumlar Apartmanı 28. bölüm 2. fragmanı izleyicileri adeta şoke etti.

Yeniakit Publisher
2021-04-03 10:58:00 -

İzleyiciyi her hafta şaşırtmayı başaran Masumlar Apartmanı 28. bölüm 2. fragmanı geldi. Han’ın psikoloğa gitmesiyle her şeyin düzeleceğini sanan İnci’yi şoke edecek yeni gelişmeler yaşanıyor. Safiye’nin durumu gün geçtikçe daha da kötüleşirken Gülben de onunla birlikte kötüleşmeye devam etmektedir. Han’ın kazan dairesindeki zincirlere bağladığı büyük sırrı ise görenleri şoke ediyor.

Masumlar Apartmanı son bölümde neler oldu?

Safiye, tren garından döndükten sonra evde bambaşka bir Gülben'le karşılaşır. Gülben, yaşadıklarının yıkımıyla baş edebilmek için hiç umulmadık bir yöntem bulmuştur. Evdeki herkes bu "yeni" Gülben'i şaşkınlıkla izlerken, Han ve İnci arasındaki gerilim de artmaya devam eder. Gülben'in başına gelenlerden Esra ve Esat'ı sorumlu tutan Han, tüm köprüleri yakacak bir adım atar. Neriman ise Gamze'nin yaşadığı bir soruna çözüm bulmak isterken kendi başını belaya sokar. Müdürün Han'ı araması üzerine gelişen olaylar, Neriman'ı zor durumda bırakırken, Han ve Ege'yi karşı karşıya getirir.

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