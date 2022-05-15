Masumlar Apartmanı satılıyor! O ünlü, bina için servet ödeyecek

TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nın finali için geri sayım başladı. Haziran ayında final yapacak olan dizinin çekildiği Beyoğlu’ndaki ‘Temel Apartmanı’ ise 7 milyon dolara (108 milyon TL) satışa çıktı. Apartmana Bülent Ersoy talip oldu.

Asmalımescit Jurnal Sokak’ta bulunan apartman 1900’lü yılların başında inşa edildi. Aynı apartmanda daha önce Haluk Bilginer’in başrolünde oynadığı ‘Şahsiyet’ dizisi çekildi. Bu dizideki adı da ‘Mebrure Apartmanı’ydı.

Daha önce ‘Şahsiyet’ dizisinin çekimlerinde, sonra da ‘Masumlar Apartmanı’nda kullanılan bina neredeyse oyuncular kadar meşhur olmuştu. Beyoğlu Jurnal Sokak’taki oyuncular kadar meşhur olmuştu.

Beyoğlu Jurnal Sokak’taki Temel Apartmanı’nı yapımcı şirket 2020’de kiralamış 1 milyon TL harcayarak restore ettirmişti. ‘Masumlar Apartmanı’nı burada çekmeye başlamıştı.

24 Mayıs’ta final final yapacak olan dizinin çekimleri bitti. Bina da tam 7 milyon dolara (108 milyon TL) satışa çıktı.

Dizinin büyük hayranı olan dolara (108 milyon TL) satışa çıktı. Dizinin büyük hayranı olan Bülent Ersoy bu haberi duyar duymaz apartmana talip oldu. Hemen devreye girdi ve görüşmeler başladı.

Bina yaklaşık 100 yıl önce Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamit tarafından İstanbul’a getirtilen İtalyan müzisyenlerin konaklaması amacıyla, İtalyan mimar ve mühendislere yaptırılmış. Bina için İtalya’dan getirtilen inşaat malzemeleri kullanılmış. 7 katlı Temel malzemeleri kullanılmış.

7 katlı Temel Apartmanı’nın 190’ar metrekarelik 12 dairesi bulunuyor.

Burası, İstanbul’un tarihte ilk kez asansör ve kalorifer kullanılan apartmanı. Ünlü İtalyan müzisyen Giuseppe Donizetti’nin 1800’lü yıllarda bu binada oturduğu söyleniyor.