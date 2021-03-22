Masumlar Apartmanı oyuncusu Esat, Uğur Uzunel kimdir, nerelidir?
TRT 1’in sevilen dizileri arasında yer alan Masumlar Apartmanı oyuncu kadrosunda Esat karakterini oynayan Uğur Uzunel'in koronavirüs testi pozitif çıktığı öğrenildi. Peki Masumlar Apartmanı oyuncu Esat’ı Uğur Uzunel kimdir, nerelidir? Uğur Uzunel kaç yaşında? Uğur Uzunel hangi dizilerde oynadı? İşte Uğur Uzunel hayatı-biyografisi-özgeçmişi.
Masumlar Apartmanı dizisinde Han'ın arkadaşı ve sırdaşı olan Esat rolünü üstlenen Uğur Uzunel korana yakalandı. Peki Uğur Uzunel kimdir, nerelidir? İşte Uğur Uzunel özgeçmişi.
Uğur Uzunel kimdir?
Uğur Uzunel, 12 Kasım 1988 yılında İzmir Kadifekale'de dünyaya geldi. Lise öğreniminin sonuna kadar İzmir Bornova'da büyüdü. İlk okul 2.sınıftan beri tiyatroda yer almıştır. Küçük yaştan oyuncu olmaya karar veren Uzunel Üniversite tercihini de bu yönde kullanmıştır ve oyunculuk mezunu olmuştur. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Oyunculuk Anasanat dalında okumuştur. Uğur Uzunel, başrollerinde Emrah’ın oynadığı Aşk ve Mavi dizisinde İsmet karekterini oynadı.