Masumlar Apartmanı son bölüm izleyiciyi bir hayli sevindirdi. Masumlar Apartmanı 42. bölümde Gülben, tüm sıkıntılara rağmen Esad’ın eksilmeyen sevgisi ile kendi yuvasını kurmaya her geçen gün bir adım daha yaklaşıyor. Gülben’in kınasında büyük bir sevinç yaşayan Safiye, Naci’nin sürprizi karşısında adete hayalleri bir kez daha yıkılıyor. Han’ın yıllar önce terk edip gittiği Ceylan ise yeniden geri döndü. ceylan Ongun’un oturduğu eve gelen Han, Ceylan ile yüzleşmek için Ceylan’ın kapısını çaldı. Masumlar Apartmanı izleyicisi Ceylan karekterini kimin oynayacağını da merak eder oldu. Peki Masumlar Apartmanı Ceylan kim? Masumlar Apartmanı Ceylan’ı kim oynuyor?