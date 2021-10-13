Masumlar Apartmanı Ceylan kim? Masumlar Apartmanı Ceylan’ı kim oynuyor?
Masumlar Apartmanı son bölüm izleyiciyi bir hayli sevindirdi. Masumlar Apartmanı 42. bölümde Gülben, tüm sıkıntılara rağmen Esad’ın eksilmeyen sevgisi ile kendi yuvasını kurmaya her geçen gün bir adım daha yaklaşıyor. Gülben’in kınasında büyük bir sevinç yaşayan Safiye, Naci’nin sürprizi karşısında adete hayalleri bir kez daha yıkılıyor. Han’ın yıllar önce terk edip gittiği Ceylan ise yeniden geri döndü. ceylan Ongun’un oturduğu eve gelen Han, Ceylan ile yüzleşmek için Ceylan’ın kapısını çaldı. Masumlar Apartmanı izleyicisi Ceylan karekterini kimin oynayacağını da merak eder oldu. Peki Masumlar Apartmanı Ceylan kim? Masumlar Apartmanı Ceylan’ı kim oynuyor?
Han'ın eski nişanlısı Ceylan kim? Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölümünde Han’ın eki nişanlısı Ceylan karekteri damga vurdu. Esad’ın Ceylan’ın İstanbul Galata’daki eve taşındığını Han’a söylemesi ile birlikte Han çılgına döner.
Masumlar Apartmanı Ceylan kimdir?
Masumlar Apartmanı dizisinde Ceylan, Han'ın eski nişanlısı olarak diziye dahil oluyor. Han, Ceylan’ın Galata’daki oturduğu eve gider ve eski nişanlısı Ceylan ile yüzleşmek için kapının ziline basar.
Masumlar Apartmanı Ceylan kim?
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Özgü Namal'a Masumlar Apartmanı dizisinde rol alması için teklif gittiği ancak sıcak bakmadığı öğrenilmişti. Masumlar Apartmanı dizisinde Han karakterinin nişanlısı Ceylan karakterinin İstanbul, Galata'ya taşındığı fragmanda görülmesinin ardından merak edilmeye başlandı.
Ceylan karakteri için iki isim iddia edilmekte. Bu isimlerden birisi Özgü Namal ve Melisa Sözen. Özgü Namal’ın Masumlar Apartmanı dizisinde Ceylan karekterini oynamaya sıcak bakmadığı iddia edildi. Masumlar Apartmanı 43. bölümde Ceylan ile Han’ın yüzleşmesi beklenirken, Masumlar Apartmanı izleyecisi ise Ceylan karakterini kimin oynayacağını merak eder oldu. İddiaya göre, Masumlar Apartmanı Ceylan Ongun’u Melisa Sözen oynayacağı söyleniyor. Ceylan rolünü kimin oynayacağı ise Masumlar Apartmanı 43. bölümde belli olması bekleniyor.