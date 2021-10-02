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Medya Masumlar Apartmanı büyük darbe vurdu! Baht Oyunu final yapıyor
Medya

Masumlar Apartmanı büyük darbe vurdu! Baht Oyunu final yapıyor

Sezon içerisinde yer alan dizilerin başlamasıyla birlikte yaz dizileri ekranlara veda etmeye devam ediyor. Merakla beklenen Masumlar Apartmanı'nın yeni sezonunun ekranlara gelmesiyle Baht Oyunu düşük reyting oranları nedeniyle final yapma kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2021-10-02 16:09:00 -
Masumlar Apartmanı büyük darbe vurdu! Baht Oyunu final yapıyor

Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitaplarından uyarlanan dizilerden biri olan Masumlar Apartmanı, ikinci sezonu ile ekranlara geliyor.

Başarılı reyting oranları yakalayan dizi karşısında pek fazla direnemeyen yaz dizileri ekranlara veda etmek zorunda kalıyor.

Kanal D’de yayınlanan, yapımcılığını ve proje tasarımını Fatih Enes Ömeroğlu’nun yaptığı, ARC Film imzalı dizi ‘Baht Oyunu’, reyting listelerinde istenilen başarıyı gösteremedi. Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel'in başrolleri paylaştığı dizi final yapacak.

Yaz aylarında Kanal D'de yayınlanamaya başlayan Baht Oyunu'nun ekran ömrü kısa oldu.

Baht Oyunu dizisi 17. bölümüyle final yapacak. Dizinin final bölümü 4 Ekim Salı akşamı saat 20.00'de Kanal D ekranlarında yayınlanacak.

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