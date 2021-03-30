Masumlar Apartmanı bugün var mı? Masumlar Apartmanı neden yok?

Masumlar Apartmanı bugün var mı, yok mu? 30 Mart bu akşam Masumlar Apartmanı yeni bölüm var mı? soruları izleyiciler tarafından merak kazandı. TRT1'şn sevilerek takip edilen dizisi Masumlar Apartmanı her Salı yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Bu akşam 20 Mart Salı günü TRT1'de Masumlar Apartmanı'nın yayınlanmadığını gören izleyiciler Masumlar Apartmanı neden yok? sorusuna yanıt arıyor.

Masumlar Apartmanı neden yayınlanmadı?

Kısa süre önce ekrana gelen 28. yeni bölüm fragmanında salı akşamı yayımlanacağı yer alıyordu. Ancak TRT1 30 Mart yayın akışında Masumlar Apartmanı yer almadı. İzleyenler Türkiye - Letonya maçı nedeniyle dizinin yeni bölümünün yayımlanıp yayımlanmayacağını sorguluyor.

TRT1 yayın akşına göre 20:00'de Türk Sineması "Rafadan Tayfa Göbeklitepe" filmi yer alıyor. Ardından Türkiye - Letonya maçı 21:45'de gösterilecek. Dizinin yeni bölümünün bu hafta yayımlanmaması bekleniyor.

28. bölümde neler olacak?

Han ile İnci arasında gerilim sürerken Gülben'in ansızın değişimi ev halkını tedirgin etmiştir. Yeni bölümde Safiye'nin de yaşayacakları heyecanla bekleniyor. Yeni bölümün fragmanında Naci'nin yer almaması da akıllara Naci diziden ayrıldı mı? sorusunu akıllara getirdi.