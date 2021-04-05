Masumlar Apartmanı bu hafta olacak mı? Yarın Masumlar Apartmanı 28. bölüm yayınlanacak mı?

TRT 1 ekranlarının yayınlandığı güne damgasını vuran dizisi Masumlar Apartmanı yeni bölümüyle yine heyecanı artıracak. Her bölümü ile sosyal medyanı gündemine oturan Masumlar Apartmanı 28. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Peki, bu hafta Masumlar Apartmanı yayınlanacak mı?

Masumlar Apartmanı bu hafta olacak mı?

Başrollerinde Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Birkan Sokullu'nun rol aldığı Masumlar Apartmanı dizisi geçtiğimiz hafta milli maçın yayınlanması sebebiyle ekranlara gelmemişti. Bu hafta 28. bölümü ile Mausmlar Apartmanı 6 Nisan Salı günü saat 20.00'de ekranlarda olacak.

Masumlar Apartmanı 28. bölümünde neler olacak?

Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Masumlar Apartmanı, çarpıcı öyküsüyle yine izleyicilerini ekran başına kilitleyecek. 28. bölüm 2. fragmanı ekrana getirildi. İnci, Han'ın tedavi görmeye başlamasının ardından düzeleceğini umut ederken öğrendikleri karşısında şok yaşar. Diğer yandan Safiye ve Gülben'in durumu kötüye gitmektedir. Han'ın kazan dairesine birini zincirlediği görülürken kim olduğu ise merak konusu oldu.

İnci henüz Han’ın psikiyatristin odasında attığı kahkahaların etkisinden kurtulamamışken, Han’ın rahat tavırları karşısında daha da endişelenir.

Gülben, öğlen uykusunda yine altına kaçırır ama bu kez radikal bir karar alır.

Bu karar sadece Gülben’i değil, evdeki tüm dengeyi sarsar.

Safiye, Gülben’i kararından döndürmeye çalışırken Han ve İnci gelir.

Neriman’ın odasında kilitli olduğunu öğrenmeleri, büyük bir krizin başlangıcı olur.