Masumiyet dizisi hezimeti kaldıramadı!

Masumiyet isimli FOX TV dizisi, kadın istismarı üzerinden piyasaya sürdüğü dizi toplum tarafından destek görmemeye devam ediyor. Bunun en güzel örneği ise reyting sonuçları oldu. FOX TV'nin dizisi reytinglerde ilk 10'a bile giremezken zirveyi ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman aldı.

Üzerine oynanan oyunlardan habersiz, evden kaçan kızının peşinde olan Bahar, Ela’nın nereye gittiğini anlayıp harekete geçti. Ela ise sığındığı eski yazlık evde hiç beklemediği bir anda karşısında İlker’i bulduğu Masumiyet, dün akşamki bölümüyle ilk 10'a yine girmeyi başaramadı. Dizi için final kararı sosyal medyada söz konusu oldu. Dizi yapımcısından henüz açıklama gelmedi.