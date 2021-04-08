  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Masumiyet dizisi hezimeti kaldıramadı!
Medya

Masumiyet dizisi hezimeti kaldıramadı!

Amerika destekli FOX TV’nin en yeni projelerinden biri olan Masumiyet dizisi, yine bir ahlaksızlık üzerinden piyasaya sürdü dizi ile gündeme geldi. Kadın istismarı üzerine taciz, tecavüz ve ihanet temelli projeleştirdiği dizi reytinglerde ilk 10’a bile giremedi. 7 Nisan Çarşamba günü reytinglerin zirvesinde ise Kuruluş Osman yer aldı.

Yeniakit Publisher
2021-04-08 11:36:00 -
Masumiyet dizisi hezimeti kaldıramadı!

Masumiyet isimli FOX TV dizisi, kadın istismarı üzerinden piyasaya sürdüğü dizi toplum tarafından destek görmemeye devam ediyor. Bunun en güzel örneği ise reyting sonuçları oldu. FOX TV'nin dizisi reytinglerde ilk 10'a bile giremezken zirveyi ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman aldı.

Üzerine oynanan oyunlardan habersiz, evden kaçan kızının peşinde olan Bahar, Ela’nın nereye gittiğini anlayıp harekete geçti. Ela ise sığındığı eski yazlık evde hiç beklemediği bir anda karşısında İlker’i bulduğu Masumiyet, dün akşamki bölümüyle ilk 10'a yine girmeyi başaramadı. Dizi için final kararı sosyal medyada söz konusu oldu. Dizi yapımcısından henüz açıklama gelmedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gönül Dağı’nda heyecanlandıran gelişme! Diziye bomba isim geliyor
Medya

Gönül Dağı’nda heyecanlandıran gelişme! Diziye bomba isim geliyor

TRT 1’de reytinglere damga vuran Gönül Dağı dizisiyle ilgili flaş gelişme yaşandı.
Emekli amiralin bağlantısı ortaya çıktı: İşte 2 numaranın Sabetaycı aile kökeni!
Gündem

Emekli amiralin bağlantısı ortaya çıktı: İşte 2 numaranın Sabetaycı aile kökeni!

Darbe bildirisinin iki numarası olan İYİ Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kâmil Erozan’ın Sabetaycı akrabalık bağları deşifre oldu. ..
ABD'den flaş Filistin kararı!
Dünya

ABD'den flaş Filistin kararı!

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Donald Trump döneminde askıya alınan Filistin yardımlarını yeniden başlatmayı planladıklarını duyurdu. ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay