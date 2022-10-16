  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Beşşar Esed rejiminin ''İdlib'' oyunu deşifre oldu! Maarratünnuman ilçesine geri dönüşler...

Elon Musk, o ülkenin 'suikast listesi'nde! Ortalık çok fena karışacak

CHP'ye yakın kanalda İmamoğlu'na öyle şeyler söylendi ki… Ekrem, bunları duyarsa hemen düşüp bayılır

Maden kazasında flaş gelişme! O karar az önce tüm Türkiye’ye duyuruldu

Allah akıl fikir versin! Erzincan'daki düğünde, geline takılan takılar cam kutuda taşındı

Madenden yaralı kurtulan işçi yaşadıklarını anlattı

Kazanın olduğu madenden tahliyeler başladı

Madenci babasının o sözleri yürekleri sızlattı! Okurken boğazınız düğümlenecek

CHP-FETÖ ittifakının Emniyet operasyonu! Korsan sendika ile polis intiharları konusunda dezenformasyon fırtınası!

İlber Ortaylı'dan ilginç açıklama: ABD gözünü Karadeniz hâkimiyetine dikti!
Medya MasterChef'te yok artık dedirten gelişme! Kaan Noyanalpan'dan bomba açıklamalar
Medya

MasterChef'te yok artık dedirten gelişme! Kaan Noyanalpan'dan bomba açıklamalar

MasterChef yarışmasıyla ilgili programdan elenen Kaan Noyanalpan açıklamalarda bulundu. Yarışmacının yaptığı bomba açıklamalar ise yarışma hakkında yok artık dedirtti…

Yeniakit Publisher
2022-10-16 19:28:00 - 2022-10-16 19:43:36
MasterChef'te yok artık dedirten gelişme! Kaan Noyanalpan'dan bomba açıklamalar

MasterChef Türkiye yarışmacısı 27 yaşındaki Kaan Noyanalpan takipçilerinden gelen bir soruya yanıt verdi. MasterChef Kaan yarışmada telefon olmadığını açıklayarak fotoğrafları nasıl paylaştıklarını açıkladı.

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye yarışmasına katılarak ünlenen Kaan Noyanalpan takipçilerinden gelen sorulara yanıt verdi.

Masterchef'te telefon kullanmak yasak mı? Resmen açıklandı!

Kaan Noyanalpan bir takipçinin "Masterchef'te telefon yok ama hepsi Instagram'da paylaşım yapıyorlar bu nasıl oluyor?" diye sordu.

MasterChef Kaan ise bu soruya "Acun medya sosyal medya ekibi bütün yarışmacılara çekildiği fotoğrafları gösteriyor, istediği fotoğraflar paylaşılıyor onun dışında hiçbir bilgi verilmiyor" yanıtını verdi.

İlginizi çekebilir → Ben Bu Cihana Sığmazam son bölüm izle: Ben Bu Cihana Sığmazam oyuncuları? Ben Bu Cihana Sığmazam 4.bölüm full izle! BBCS (Ben Bu Cihana Sığmazam) 4. Bölüm izle reklamsız!→ TIKLAYINIZ

İlginizi çekebilir → Meteoroloji uyarı - Son dakika: Bu illerde yaşayanlar dikkat! Yarın hava durumu nasıl olacak? Yarın yağmur var mı? → TIKLAYINIZ

İlginizi çekebilir → Kuruluş Osman yeni sezon: Kuruluş Osman son bölüm izle! Atv dizilerinden olan Kuruluş Osman 100. bölüm full izle! → TIKLAYINIZ

İlginizi çekebilir → Arka Sokaklar'ın yeni sezonu: Arka Sokaklar bugün var mı, ne zaman başlıyor? Arka Sokaklar 17. sezon olacak mı? 17. sezon oyuncuları → TIKLAYINIZ

İlginizi çekebilir →Kardeşlerim son bölüm: Kardeşlerim 63. Bölüm İzle! Kardeşlerim oyuncuları? ATV Kardeşlerim yeni bölüm tek parça full izle → TIKLAYINIZ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23