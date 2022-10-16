MasterChef'te yok artık dedirten gelişme! Kaan Noyanalpan'dan bomba açıklamalar

MasterChef Türkiye yarışmacısı 27 yaşındaki Kaan Noyanalpan takipçilerinden gelen bir soruya yanıt verdi. MasterChef Kaan yarışmada telefon olmadığını açıklayarak fotoğrafları nasıl paylaştıklarını açıkladı.

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye yarışmasına katılarak ünlenen Kaan Noyanalpan takipçilerinden gelen sorulara yanıt verdi.

Masterchef'te telefon kullanmak yasak mı? Resmen açıklandı!

Kaan Noyanalpan bir takipçinin "Masterchef'te telefon yok ama hepsi Instagram'da paylaşım yapıyorlar bu nasıl oluyor?" diye sordu.

MasterChef Kaan ise bu soruya "Acun medya sosyal medya ekibi bütün yarışmacılara çekildiği fotoğrafları gösteriyor, istediği fotoğraflar paylaşılıyor onun dışında hiçbir bilgi verilmiyor" yanıtını verdi.

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