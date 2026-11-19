Hürmüz Boğazı’nda tankere saldırı: Makine dairesinde yangın çıktı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Umman’ın Hasab kenti açıklarında seyreden bir tanker saldırıya uğradı. İlk açıklamada mürettebatın güvende olduğu bildirilirken, gemiye yönelik ikinci saldırının ardından mürettebatın durumunun henüz teyit edilemediği duyuruldu.
UKMTO'nun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndan çıkış yönünde seyreden tankerin makine dairesinin bilinmeyen bir cisimle vurulduğu belirtildi.
Mürettebatın durumunun iyi olduğu ve güvende olduğu kaydedildi.
Açıklamada, olay anında hasar tespiti ve çevre etkisinin henüz bilinmediği, yetkililerin olayla ilgili incelemelerini sürdürdüğü ifade edildi.
Ayrıca bölgeden geçecek gemilerin dikkatli olmaları ve herhangi bir şüpheli durumu UKMTO'ya bildirmeleri konusunda uyarılarda bulunuldu.