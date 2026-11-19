Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, Hegseth’i başkent Caracas’taki Miraflores Sarayı’nda ağırladı. Görüşmenin ardından Rodriguez, iki ülkenin ortak güvenlik tehditlerine karşı birlikte çalışacağını belirterek askeri işbirliğini daha ileri bir düzeye taşımak istediklerini söyledi.

EĞİTİM VE GÜVENLİK ALANINDA ORTAKLIK

Hegseth, yeniden kurulan ilişkinin uyuşturucu kaçakçılığı ve suç örgütleriyle mücadeleye odaklanacağını ifade etti. ABD ile Venezuela ordularının eğitim, teknik kapasite ve güvenlik alanlarında birlikte çalışmasının planlandığını aktardı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın selamlarını da ileten Hegseth, savunma alanındaki yakınlaşmanın ekonomik ilişkiler için de fırsatlar yaratacağını savundu. Venezuela ile yapılan petrol anlaşmasını bu kapsamda değerlendirdi.

İLİŞKİLER CHAVEZ DÖNEMİNDE KOPMUŞTU

Eski Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez, ABD’yi hükümetine karşı girişimleri desteklemekle suçlayarak 35 yıldır süren askeri değişim programını 2005’te askıya almıştı. Aynı yıl uyuşturucuyla mücadelede yürütülen işbirliği de sona ermişti. Caracas’taki görüşmeyle iki ülke, uzun aradan sonra savunma alanında yeniden ortak çalışma kararı aldı.