FETÖ'cü Emre Uslu’dan Yeni Parti hakkında tartışmalı iddia
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FETÖ'cü Emre Uslu, Fetullah Gülen’in ölümünden önce Türkiye’de yeni bir siyasi parti kurulmasını istediğini öne sürdü. Uslu, CHP’deki bölünmede ve Yeni Parti’nin kuruluş sürecinde kendilerinin de rol aldığını iddia etti.
FETÖ'cü Emre Uslu yaptığı açıklamada Gülen’in parti kurma vasiyetinin Yeni Parti'nin kuruluşunda etkili olduğunu savundu. CHP’nin bölünmesini ve Yeni Parti’nin ortaya çıkışını bu sürece bağlayan Uslu, kendilerinin de gelişmeleri desteklediğini söyledi.
Firari FETÖ’cü Emre Uslu, “Fethullah Gülen’in isteği doğrultusunda CHP’yi bölüp Yeni Parti’yi biz kurduk.” dedi.
İDDİALAR DOĞRULANMADI
Uslu’nun Gülen’in vasiyetine ve partinin kuruluşundaki rolüne ilişkin sözlerini destekleyen bağımsız bir doğrulama bulunmuyor. Açıklama, Yeni Parti’nin kuruluşuna dair Uslu’nun iddiası olarak değerlendiriliyor.
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