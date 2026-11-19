Tansiyon dinmiyor! Ukrayna kritik köprüye saldırdı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Rusya’nın 2014’te yasa dışı ilhak ettiği Kırım’ın Moskova tarafından atanan yöneticisi Sergey Aksyonov, Kırım Köprüsü’nün yeniden hedef alındığını açıkladı. Köprüde ulaşım geçici olarak durdurulurken hasarın boyutu araştırılıyor.
Rusya’nın 2014’te yasa dışı ilhak ettiği Kırım’ın Moskova tarafından atanan yöneticisi Sergey Aksyonov, Kırım Köprüsü’nün yeniden hedef alındığını açıkladı. Köprüde ulaşım geçici olarak durdurulurken hasarın boyutu araştırılıyor.
Ukrayna ordusunun Kırım Köprüsü'ne yeniden saldırı düzenlediğini kaydeden Aksyonov, "Tüm ilgili birimler görevlerinin başında. Meydana gelen hasarın boyutuna ilişkin tespit çalışmaları yürütülüyor." ifadesini kullandı.
Olay
Hafta başında, Ukrayna ordusunun Kırım Köprüsü'ne yönelik saldırı düzenlediği ve köprünün hasar aldığı bildirilmişti.
Rusya Soruşturma Komitesi, olayı "terör saldırısı" olarak nitelendirmiş ve soruşturma başlatmıştı.
Rusya Başbakan Yardımcısı Marat Husnullin, Devlet Başkanı Vladimir Putin'e köprüdeki durumla ilgili bilgi vermişti.
Ukrayna ordusu 2022 ve 2023'te de saldırılar düzenlemişti.
Rusya'nın 2014'te yasa dışı ilhak ettiği Kırım'ı Rus topraklarına bağlayan ve "Kerç" ismiyle de anılan köprü stratejik öneme sahip.
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