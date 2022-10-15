Kardeşlerim son bölüm: Kardeşlerim 63. Bölüm İzle! Kardeşlerim oyuncuları? ATV Kardeşlerim yeni bölüm tek parça full izle

atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim, yeni bölümüyle izleyicilerinin karşısına çıkacak. 63. bölümün fragmanıyla herkesi meraklandıran dizi, meraklı bekleyişleri sona erdirerek izleyicilerine yepyeni meraklar ve heyecanlar tattırmaya hazırlanıyor. Kardeşlerim izleyicileri, dizinin 15 Ekim Cumartesi ekranlara gelecek olan 63. bölümünde neler yaşanacağını merak ediyor. İşte Kardeşlerim'in 63. bölüm bilgileri...

Kardeşlerim dizisinin 63. bölümü 15 Ekim Cumartesi günü ATV kanalında yayınlandı. İşte Kardeşlerim dizisinin 63. bölümü izle Linki.

Kardeşlerim 62. Bölümde ne oldu?

Asiye'nin zorlu kararı

"Ara sıra kullanın o vicdanınızı, yan etkisi yoktur; insana benzersiniz biraz!"

Ahmet Yılmaz'ın kendi babası olmadığına inanan Ömer, büyük bir sevinç yaşarken, Asiye de öğrendiği acı gerçekle ilgili radikal bir karar almak durumunda kalır. Yasmin, satranç turnuvasının final maçını kazanmak için Asiye'ye karşı sinsi bir plan yaparken; Ömerler, dönemin ilk sınavına hazırlanmak için dört koldan mücadele ederler. Gönül'e karşı iyice hırslanmış olan Şengül, kendini ispatlamak için kolları sıvarken, Ömer'e karşı iyice öfkelenen Sarp ise yaptığı hamleyle beraber, hiç beklenmedik birisinin hayatını tehlikeye atar.

Kardeşlerim 61. Bölümde ne oldu?

"Kardeşlik öyle bir denizdir ki, dibi asla bulunmaz…"

Eren kardeşler, Sevgi teyzeye yeniden evlerini açarken; Afra da annesini mutlu etmek için bir plan yapmaya karar verir. Nebahat ve Ahmet cephesinde önemli gelişmeler yaşanmaya devam ederken, Doruk, Asiye ve Oğulcan, Ömer'den gizli bir iş birliğine girişirler. Nebahat'in Suzan'a karşı aldığı yeni karar, Suzan ve Akif için yeni bir başlangıca sebep olur. Ömer kafasını karıştıran sorunun cevabını ararken, Asiye'yi zor bir seçimle yüz yüze getirir.

Kardeşlerim dizisinin konusu

Birbirlerinden başka tutunacak dalları kalmayan 4 kardeşin yürek burkan mücadelesini anlatıyor. Dizide; Kadir, Ömer, Asiye ve Emel… Birbirlerine sıkı sıkıya bağlı bu dört kardeş, yaşanan bir dizi talihsiz olayın ardından hem annelerini hem babalarını kaybederler. Koskoca dünyada artık birbirlerine tutunmak dışında başka yapabilecekleri hiçbir şey, tutabilecekleri hiçbir el kalmamıştır.

Yaşananlara sebep olan Akif Atakul'un sahip olduğu kolejin kapıları ve dolayısıyla hayatları bu çocuklara açılana kadar bu böyle devam eder… Zenginin ve yoksulun, suçlunun ve mağdurun yollarının kesiştiği bu yeni hayat, herkesi yeni birine dönüştürürken, Kadir ailesini ayakta tutmak, kardeşlerini korumak ve bir arada tutmak için elinden ne gerekiyorsa yapacaktır.

KARDEŞLERİM OYUNCU KADROSU

NGM Yapım'ın imza attığı; yapımcılığını Nazlı Heptürk, yönetmenliğini Serkan Birinci ve senaryosunu da Gül Abus Semerci'nin üstlendiği Kardeşlerim dizisinin oyuncuları ise şöyle:

Celil Nalçakan (Akif Atakul)

Halit Özgür Sarı (Kadir Eren)

Ahu Yağtu (Suzan Manyaslı)

Fadik Sevin Atasoy (Şengül Eren)

Cüneyt Mete (Orhan Eren)

Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye Eren)

Yiğit Koçak (Ömer Eren)

Aylin Akpınar (Emel Eren)

Simge Selçuk

Damla Su İkizoğlu

Onur Seyit Yaran

Cihan Şimşek

Kaan Sevi

ATV'de yayınlanan Kardeşlerim dizisinin 15 Ekim günü yayınlanan 63. bölümünü tek parça full olarak izleyebileceğiniz link.

Kardeşlerim 63. Bölüm Tek Parça Full İzle Linki