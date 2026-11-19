Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, bu sezon ortaya koyduğu performansla Avrupa'nın en dikkat çeken isimleri arasında yer almaya devam ediyor.

Sakatlığı nedeniyle bir süredir formasından uzak kalan Nijeryalı yıldız, bu kez isabetli şut istatistiğiyle gündeme geldi.

KYLIAN MBAPPE'NİN ARDINDAN VICTOR OSIMHEN GELİYOR

Avrupa'nın en büyük 10 liginde en fazla isabetli şut çeken futbolcular sıralamasında Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappe, 34 isabetli şutla ilk sırada bulunuyor. Fransız yıldızın en yakın takipçisi ise 25 isabetli şutla Victor Osimhen oldu.