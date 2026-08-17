MasterChef'te yarışmacılar bol malzemeli yemekle içleri ısıtıyor: Tepsi pizza tarifi gönül fethediyor... Yapın

Pizza keyfini evde yaşamak isteyenler için tepside karışık pizza, pratik hazırlanışı ve damak zevkine göre çeşitlendirilebilen malzemeleriyle öne çıkıyor. Mayalı hamurun üzerine domatesli sos, kaşar peyniri, sucuk, mısır, zeytin ve biber eklenerek hazırlanan bu tarif, fırından çıktığında sofrada herkesin favorisi olmaya aday. Evde nefis bir B planı pizzası yapmak istiyorsanız, bu pratik tarifi ve malzemeleri uygulayabilirsiniz...

TEPSİ PİZZA TARİFİ

Malzemeler

Hamuru için:

5-6 su bardağı un

1 su bardağı ılık süt

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1/2 paket kuru maya

1 tatlı kaşığı tuz

1 yemek kaşığı toz şeker

1 su bardağı ılık su

Pizza sosu için:

2 yemek kaşığı domates püresi

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı kekik

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığının ucu kadar karabiber

Üzeri için:

100 gram rendelenmiş kaşar peyniri

50 gram sucuk

1 kutu mısır konservesi

10 adet çekirdeksiz zeytin

1-2 adet kapya biber

1-2 adet yeşil biber

TEPSİ PİZZA YAPILIŞI

Ilık süt, ılık su, zeytinyağı, kuru maya ve şekeri geniş bir kaba alın ve karıştırın.

Karışıma unu azar azar ekleyerek yoğurun.

Tuzu ekleyip ele yapışmayan yumuşak bir hamur hazırlayın.

Hamurun üzerini kapatıp yaklaşık 40 dakika mayalanmaya bırakın.

Mayalanan hamuru tepsi boyutunda açarak yağlanmış veya yağlı kağıt serilmiş tepsiye yerleştirin.

Domates püresi, zeytinyağı, kekik, tuz ve karabiberi karıştırarak pizza sosunu hazırlayın.

Sosu hamurun üzerine eşit şekilde yayın ve rendelenmiş kaşar peynirini serpiştirin.

Sucuk, mısır, zeytin, kapya biber ve yeşil biberi peynirin üzerine dağıtın.

Önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 30 dakika pişirin.

Fırından çıkan pizzayı birkaç dakika dinlendirdikten sonra dilimleyerek servis edin.

Afiyet olsun!

ÖNEMLİ NOKTALARI: MasterChef Türkiye'de nefis tepsi pizza yapmak için ılık su, süt, maya, şeker ve unu yoğurup mayalandırın. Tepsiye yayılan hamura domates sosu sürün. Üzerine kaşar peyniri, sucuk, mısır, biber, mantar ve 10 adet doğranmış çekirdeksiz zeytin ekleyip 220-250°C fırında pişirin.

Hazırlanışı ve önemli Noktaları

Mayalama: Maya, şeker, su ve sütü karıştırıp 5 dakika bekletin. Unu ve yağı ekleyip yumuşak bir hamur yoğurun. 1 saat mayalandırın.Tepsiye Yayma: Hamuru yağlanmış tepsiye elle bastırarak açın. Çok kabarmaması için çatalla delikler açabilirsiniz.Pişirme: Sosu, peyniri ve bol malzemeleri dizdikten sonra önceden ısıtılmış sıcak fırında altı ve üzeri kızarana kadar kontrollü pişirin.

MasterChef Türkiye 2026'da 17 Ağustos Pazartesi akşamı ikinci haftanın kaptanlık oyunu oynanıyor. Mavi takım kaptanı, kırmızı takım kaptanı ve yeni takım kadroları henüz belli olmadı. İşte MasterChef kaptanlık oyunu ve takımlarla ilgili son durum.

MasterChef Türkiye 2026 sezonunda ilk haftanın tamamlanmasının ardından gözler ikinci haftanın kaptanlık oyununa çevrildi. 17 Ağustos 2026 Pazartesi akşamı ekrana gelecek bölümde yarışmacılar, yeni haftanın mavi takım kaptanı olmak için mutfakta hünerlerini sergileyecek. Kaptanlık oyununun ardından kırmızı takım kaptanı ve iki takımda yer alacak yarışmacılar da netleşecek.

İzleyiciler ise "MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu?", "Kırmızı takım kaptanı kim olacak?", "MasterChef'te yeni takımlar kimlerden oluşacak?" sorularının yanıtını araştırıyor. Ancak 17 Ağustos 2026 itibarıyla kaptanlık oyununun sonucu ve yeni takım kadroları henüz belli değil.

MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu?

MasterChef Türkiye 2026'da 17 Ağustos Pazartesi günü oynanacak ikinci haftanın kaptanlık oyununun kazananı henüz belli olmadı.

Yarışmacılar, şeflerin belirleyeceği yemek üzerinden mavi takım kaptanlığını kazanmak için mücadele edecek. Oyunun sonunda en başarılı tabağı hazırlayan yarışmacı, ikinci haftanın mavi takım kaptanı olacak.

Mavi takım kaptanı belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

İlk haftanın kaptanlık oyununda ise Burçin mavi takım kaptanı olmuş, Ayşe Nur'u kırmızı takımın kaptanı olarak seçmişti.

MasterChef kırmızı takım kaptanı kim olacak?

İkinci haftanın kırmızı takım kaptanı da henüz belli olmadı.

MasterChef formatında mavi takım kaptanının belirlenmesinin ardından rakip takımın kaptanı seçiliyor. Daha sonra iki kaptan, yeni haftanın takım kadrolarını oluşturuyor.

Bu nedenle 17 Ağustos 2026 itibarıyla kırmızı takım kaptanının kim olduğu kesinleşmiş değil.

MasterChef mavi ve kırmızı takımda kimler olacak?

Yeni haftanın takım kadroları da kaptanlık oyununun tamamlanmasının ardından belli olacak.

17 Ağustos 2026 Pazartesi akşamı için:

Mavi takım kaptanı: Henüz belli değil

Kırmızı takım kaptanı: Henüz belli değil

Mavi takım kadrosu: Henüz belli değil

Kırmızı takım kadrosu: Henüz belli değil

Kaptanların belirlenmesinin ardından yarışmacı seçimleri başlayacak ve yeni takımlar oluşturulacak.

İlk hafta MasterChef kaptanları kimdi?

MasterChef Türkiye 2026'nın ilk haftasında Burçin mavi takım kaptanı, Ayşe Nur ise kırmızı takım kaptanı olmuştu. İlk kaptanlık oyununda yarışmacılardan menemen hazırlamaları istenmiş, şeflerin değerlendirmesi sonucunda Burçin haftanın mavi takım kaptanlığını kazanmıştı.

İlk haftada kaptanların belirlenmesinin ardından takım oyunları ve dokunulmazlık mücadeleleri başladı. Kırmızı takım ilk dokunulmazlık oyununu kazanarak haftaya avantajlı başlamıştı.

MasterChef 17 Ağustos kaptanlık oyunu ne zaman?

MasterChef Türkiye'nin 17 Ağustos 2026 Pazartesi günü yayınlanacak bölümünde ikinci haftanın kaptanlık oyunu ekrana gelecek.

Yarışmacılar yeni haftaya avantajlı başlamak ve takımını oluşturma hakkını elde etmek için mücadele edecek. Kaptanlık oyununun ardından kırmızı takım kaptanı seçilecek ve yeni takım kadroları oluşturulacak.

Kaptanlar ve takımlar belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

MasterChef'te ikinci hafta heyecanı

MasterChef Türkiye 2026'da ilk haftanın ardından yarışmacılar için yeni bir mücadele dönemi başlıyor. İkinci haftanın kaptanlık oyunuyla birlikte yarışmacılar yeniden iki takıma ayrılacak.

Yeni takımların oluşturulmasının ardından dokunulmazlık oyunları, bireysel dokunulmazlık mücadeleleri ve eleme adaylarının belirleneceği süreç başlayacak.