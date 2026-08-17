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Gündem Depodan 200 kg altın çıkmıştı! Kuriş o şirketin yönetim kurulu’ndaymış
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Depodan 200 kg altın çıkmıştı! Kuriş o şirketin yönetim kurulu’ndaymış

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Depodan 200 kg altın çıkmıştı! Kuriş o şirketin yönetim kurulu’ndaymış

Alihan Kuriş’in kardeşi firari Hilmi Tuna Kiriş’in 200 kilogram altını Yılmaz Kimya’nın deposunda ele geçirilmişti. Hilma Tuna’nın bir süredir Yılmaz Kimya’nın yönetim kurulu üyesi olduğu belirlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/153745 sayılı Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturması kapsamında; İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Mali Suçlarla Mücadele birimlerince, firari şüpheli Hilmi Tuna Kuriş’in saklanabileceği adreslerin tespitine yönelik yürütülen çalışmalarda; Yılmaz Kimya deposunda 206 kg külçe altın, 358 bin dolar ve 102 bin euro bulunmuştu.

YÖNETİM KURULU ÜYESİ ÇIKTI

Alihan Kuriş’in ifadesinde “ortak ticari faaliyetlerini sürdürdüğü”nü beyan ettiği kardeşi Hilmi Tuna Kuriş’in 19.11.2025’ten itibaren Yılmaz Kimya’nın Yönetim Kurulu Üyesi olduğu ortaya çıktı.

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