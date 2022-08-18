  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

28 Şubat artığı Eğitim-İş Kur'an kurslarını hedef aldı! 'Eğitimi gericileştirmede vites arttırdılar'

Benzin ve motorinle ilgili flaş açıklama: Yüzde 6 ve yüzde 5...

Kritik zirve dünya basınında: Erdoğan'ın sayesinde şimdiden çok şey başarıldı

Uzman isim açıkladı! Benzin ve motorinde düşüş devam edecek mi?

Korkunç olay sonrası herkes tedirgin! Evlerini satıp köyü terk etmeye başladılar

Dünya devi duyurdu: Türkiye'den satın alacaklar

Uzman isimden korkutan sözler! Her iki hastadan biri bilmiyor

'Dolar için o tarihlere dikkat' diyen İslam Memiş, Merkez Bankası'nın faizleri neden düşürdüğünü açıkladı

Meral Akşener'den vatandaşa skandal sözler

Açılışını bizzat Bakan Mustafa Varank yaptı... Yüzde 90'ı ihraç ediliyor
Medya MasterChef Mehmet Yalçınkaya hakkında şaşırtan gerçek!
Medya

MasterChef Mehmet Yalçınkaya hakkında şaşırtan gerçek!

TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef Türkiye'de jüri üyeliği yapan Mehmet Yalçınkaya'nın bir zamanlar Yemekteyiz programında yarışmacı olarak yer aldığı görüntüler olay oldu. Yarışmacıların bir hayli çekindiği Mehmet Şef'in bu halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Yeniakit Publisher
2022-08-18 15:37:00 -
MasterChef Mehmet Yalçınkaya hakkında şaşırtan gerçek!

TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef Türkiye'de jüri üyeliği yapan Mehmet Yalçınkaya'nın bir zamanlar Yemekteyiz programında yarışmacı olarak yer aldığı görüntüler olay oldu. Yarışmacıların bir hayli çekindiği Mehmet Şef'in bu halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de jüri olarak yer alan Türkiye'nin en ünlü şeflerinden olan Mehmet Yalçınkaya'nın Yemekteyiz programına katıldığı görüntüler yeniden gündem oldu.

Yemekteyiz programının 2011 yılında yayınlanan 'Şefler' bölümüne MasterChef'in ünlü şefi Mehmet Yalçınkaya da katılmıştı.Yarışma programının o dönem yayınlanan bölümlerde ünlü şefler yarışmacı olarak kozlarını paylaşmıştı.

Executive şef Burçin Acar, Türkiye Avrasya Aşçılar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi executive şef ve aynı zamanda eğitmen Muhsin Ertürk, Türkiye Aşçılar Federasyonu üyesi ve Akdeniz Profesyonel Aşçılar Birliği Yönetim Kurulu Eğitmen Şefi ve Şefler Platformu yönetim kurulu üyesi Erdem Dırbalı'nın yer aldığı yarışmaya Mehmet Şef, Türkiye Aşçılar Federasyonu üyesi, Euro Türk takım kaptanı ve 2008 Dünya Aşçılar Olimpiyatları A kategorisi dünya üçüncüsü unvanlarıyla katılmıştı.

 


Soda şişesinde domates ve menemenlik yapılır mı? Canan Karatay'dan en doğru domates salçası tarifi!
Soda şişesinde domates ve menemenlik yapılır mı? Canan Karatay'dan en doğru domates salçası tarifi!

Kadın - Aile

Soda şişesinde domates ve menemenlik yapılır mı? Canan Karatay'dan en doğru domates salçası tarifi!

Begonvil çiçeği nedir? Begonvil çiçeğinin bakımı nasıl yapılır?
Begonvil çiçeği nedir? Begonvil çiçeğinin bakımı nasıl yapılır?

Yaşam

Begonvil çiçeği nedir? Begonvil çiçeğinin bakımı nasıl yapılır?

Faizsiz kredi ne kadar veriliyor? Faiz desteği, kira yardımı, vergi, harçlar
Faizsiz kredi ne kadar veriliyor? Faiz desteği, kira yardımı, vergi, harçlar

Ekonomi

Faizsiz kredi ne kadar veriliyor? Faiz desteği, kira yardımı, vergi, harçlar

Ardahan’da
Ardahan’da "bir günlükler" olarak adlandırılan milyonlarca sinek, tarihi köprüyü istila etti!

Aktüel

Ardahan’da "bir günlükler" olarak adlandırılan milyonlarca sinek, tarihi köprüyü istila etti!

Kabin memuru ne iş yapar? Kabin memuru nasıl olunur? | THY kabin memuru maaşı
Kabin memuru ne iş yapar? Kabin memuru nasıl olunur? | THY kabin memuru maaşı

Aktüel

Kabin memuru ne iş yapar? Kabin memuru nasıl olunur? | THY kabin memuru maaşı

Bilim insanları uyardı! Devasa bir 'Yamyam Güneş fırtınası' Dünya'ya doğru geliyor
Bilim insanları uyardı! Devasa bir 'Yamyam Güneş fırtınası' Dünya'ya doğru geliyor

Dünya

Bilim insanları uyardı! Devasa bir 'Yamyam Güneş fırtınası' Dünya'ya doğru geliyor

BAE'de döviz krizi! Nijerya kararı: Uçuşları askıya alacak!
BAE'de döviz krizi! Nijerya kararı: Uçuşları askıya alacak!

Dünya

BAE'de döviz krizi! Nijerya kararı: Uçuşları askıya alacak!

Zencefil limon tarçın kürü: Göbek eritiyor, yağları anında yakıyor! Limon kürü tarifi nasıl yapılır?
Zencefil limon tarçın kürü: Göbek eritiyor, yağları anında yakıyor! Limon kürü tarifi nasıl yapılır?

Kadın - Aile

Zencefil limon tarçın kürü: Göbek eritiyor, yağları anında yakıyor! Limon kürü tarifi nasıl yapılır?

Vitamin deposu çorba (Kereviz patates havuç ve mercimek) : Sultan Mahmut çorbası tarifi nasıl yapılır?
Vitamin deposu çorba (Kereviz patates havuç ve mercimek) : Sultan Mahmut çorbası tarifi nasıl yapılır?

Kadın - Aile

Vitamin deposu çorba (Kereviz patates havuç ve mercimek) : Sultan Mahmut çorbası tarifi nasıl yapılır?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23