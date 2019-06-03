Masonik Bilderbergcilerin toplantısında 5 Türk!

Taha Emre Özdemir Ankara

1920 yılında kurulan Masonik Bilderberg cemaatinin 2019 yılı toplantısı İsviçre Montrö'de düzenlendi. Bu yılki toplantıya Türkiye'den 5 isim katıldı.

Toplantıya katılanlar arasında küresel elitlerin yakından tanıdığı Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç da vardı. Ömer Koç'un ağabeyi Mustafa Koç da ölümüne kadar Bilderberg'in tüm toplantılarına katılmıştı.

Masoniklerin toplantısında CHP'li vekil

Masonik toplantının Türk katılımcılarından dikkat çeken ikinci isim ise emekli büyükelçi CHP 27. Dönem İstanbul Milletvekili Ahmet Ünal Çeviköz oldu. Çeviköz, 2009 yılında Türkiye ile Ermenistan arasında imzalanan protokolleri hazırlamıştı.

Toplantıya Türkiye'den katılan diğer 3 isim de Siyaset Bilimci Evren Balta, akademisyenler Selva Demiralp ve Metin Sitti oldu. Küresel çete memurlarının toplantısına Türkiye'den 5 isimle birlikte farklı ülkelerden de 125 kişi katıldı.

Geçmişte Bilderberg toplantılarına katılanlar

Ali babacan uzun yıllar Bilderbergcilerin tarafından düzenlenen toplantılara katıldı. CHP’den Faik Öztrak ve CHP eski milletvekili, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün danışmanı Zeynep Damla Gürel de Masonik toplantılara katılımcı olmuşlardı.

'Küresel cemaat toplantıları'na son 10 yıldır Türkiye'den, 'Sedat Ergin, Nuri Çolakoğlu, Hasan Cemal, Soli Özel, Ruşen Çakır, Cengiz Çandar, Zeynep Göğüş, Fehmi Koru, Sami Kohen, Fuat Keyman ve Enis Berberoğlu gibi gazeteci ve akademisyenler de katıldı. Bilderberg'in bu yılki toplantısına gazeteci davet edilmedi.

Trump'ın damadı da toplantıdaydı

Bilderbergcilerin Amerikalı konukları arasında da Başkan Donald Trump'ın damadı Jared Kushner, Microsoft Yönetim Kurulu Başkanı Satya Nadella, Google'ın eski başkanı Pentagon danışmanlarından Eric Schmidt, Paypal'ın milyarder kurucusu Peter Thiel ve eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger vardı.

Toplantının konuları arasında en dikkat çeken başlık da 'Kapitalizmin Geleceği' oldu.

Banu Avar: Bilderberg dünyanın geleceğine el koyuyor

Bilderbergcilere ilişkin sıklıkla uyarılarda bulunan Yazar Banu Avar Masonik grubu, "1920 yılında kurulan Bilderberg Cemaati, kurulduğu günden bu yana dünyanın geleceğine el koyuyor. Küresel çete dünyadaki tüm sermayenin yüzde 65’ini elinde tutuyor ve tüm ülkelerde gizli gündemlerini uygulamak için örümcek ağları örgütlüyorlar." diyerek tanımlamıştı.