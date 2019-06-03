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Masonik Bilderbergcilerin toplantısında 5 Türk!

Masonik Bilderberg Grubu'nun 2019 yılı toplantısı İsviçre Montrö’de düzenlendi. Toplantıda görüşülen konulardan en dikkat çekeni 'Kapitalizmin Geleceği' başlığıydı. Dünyanın geleceğini gasp eden masonların toplantısına Türkiye'den, aralarında Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç ve emekli büyükelçi CHP 27. Dönem Milletvekili Ünal Çeviköz'ün de bulunduğu 5 kişi katıldı.

03 Haziran 2019 Pazartesi 20:34
Masonik Bilderbergcilerin toplantısında 5 Türk!

 Taha Emre Özdemir  Ankara 

1920 yılında kurulan Masonik Bilderberg cemaatinin 2019 yılı toplantısı İsviçre Montrö'de düzenlendi. Bu yılki toplantıya Türkiye'den 5 isim katıldı.

Toplantıya katılanlar arasında küresel elitlerin yakından tanıdığı Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç da vardı. Ömer Koç'un ağabeyi Mustafa Koç da ölümüne kadar Bilderberg'in tüm toplantılarına katılmıştı.

Masoniklerin toplantısında CHP'li vekil

Masonik toplantının Türk katılımcılarından dikkat çeken ikinci isim ise emekli büyükelçi CHP 27. Dönem İstanbul Milletvekili Ahmet Ünal Çeviköz oldu. Çeviköz, 2009 yılında Türkiye ile Ermenistan arasında imzalanan protokolleri hazırlamıştı.

Toplantıya Türkiye'den katılan diğer 3 isim de Siyaset Bilimci Evren Balta, akademisyenler Selva Demiralp ve Metin Sitti oldu. Küresel çete memurlarının toplantısına Türkiye'den 5 isimle birlikte farklı ülkelerden de 125 kişi katıldı.

Geçmişte Bilderberg toplantılarına katılanlar

Ali babacan uzun yıllar Bilderbergcilerin tarafından düzenlenen toplantılara katıldı. CHP’den Faik Öztrak ve CHP eski milletvekili, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün danışmanı Zeynep Damla Gürel de Masonik toplantılara katılımcı olmuşlardı.

'Küresel cemaat toplantıları'na son 10 yıldır Türkiye'den, 'Sedat Ergin, Nuri Çolakoğlu, Hasan Cemal, Soli Özel, Ruşen Çakır, Cengiz Çandar, Zeynep Göğüş, Fehmi Koru, Sami Kohen, Fuat Keyman ve Enis Berberoğlu gibi gazeteci ve akademisyenler de katıldı. Bilderberg'in bu yılki toplantısına gazeteci davet edilmedi.

Trump'ın damadı da toplantıdaydı

Bilderbergcilerin Amerikalı konukları arasında da Başkan Donald Trump'ın damadı Jared Kushner, Microsoft Yönetim Kurulu Başkanı Satya Nadella, Google'ın eski başkanı Pentagon danışmanlarından Eric Schmidt, Paypal'ın milyarder kurucusu Peter Thiel ve eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger vardı.

Toplantının konuları arasında en dikkat çeken başlık da 'Kapitalizmin Geleceği' oldu.

Banu Avar: Bilderberg dünyanın geleceğine el koyuyor

Bilderbergcilere ilişkin sıklıkla uyarılarda bulunan Yazar Banu Avar Masonik grubu, "1920 yılında kurulan Bilderberg Cemaati, kurulduğu günden bu yana dünyanın geleceğine el koyuyor. Küresel çete dünyadaki tüm sermayenin yüzde 65’ini elinde tutuyor ve tüm ülkelerde gizli gündemlerini uygulamak için örümcek ağları örgütlüyorlar." diyerek tanımlamıştı.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 20:34
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Masonik Bilderberg
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  8. Mustafa Koç
  9. Ahmet Ünal Çeviköz
  10. Evren Balta
  11. Selva Demiralp
  12. Metin Sitti
  13. Ali babacan
  14. Faik Öztrak
  15. Sedat Ergin
  16. Nuri Çolakoğlu
  17. Hasan Cemal
  18. Soli Özel
  19. Ruşen Çakır
  20. Cengiz Çandar
  21. Zeynep Göğüş
  22. Fehmi Koru
  23. Sami Kohen
  24. Fuat Keyman
  25. Enis Berberoğlu
  26. Abdullah Gül
  27. Zeynep Damla Gürel
  28. Jared Kushner
  29. Microsoft
  30. Donald Trump
  31. Satya Nadella
  32. Google
  33. Pentagon
  34. Eric Schmidt
  35. Paypal
  36. Peter Thiel
  37. Henry Kissinger
  38. Kapitalizmin Geleceği
  39. Bilderbergci
  40. Banu Avar

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  • KEMALİST(DİRENİŞ)KEMALİST(DİRENİŞ)28 dk önce
    BÜYÜTÜLECEK BİR GURUP, KULÜP DEĞİL ORASI BELLİ MUHAFAZAKAR,LİBAREL İŞTE HER NEYSEBELLİ KESİMLERİN HER YIL BİR OTELDE YAPTIĞI TOPLANTIDAN NE ÇIKAR ? YOLA DEVAM.
  • İsa KESKİNİsa KESKİN30 dk önce
    Bir soran yok mu bunlara? Ne Konuştunuz? deyi.
  • JurnalJurnal43 dk önce
    Madem ki;ülkemizdeki bu mason ve SOROSbu çocukları bu kadar açık biliniyor,NEDEN BUNLAR MİT VE DEVLET TARAFINDAN GÖZETİM VE TAKİBATI YAPILMIYOR?BUNLARIN SUÇ UNSURU YOK MU?BUNLARA DOKUNUL(A)MAZ MI?
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