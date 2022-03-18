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Yaşam Maskeyi plakaya takan motosikletliye ceza yağdı
Yaşam

Maskeyi plakaya takan motosikletliye ceza yağdı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde plakasını maskeyle gizleyen motosiklet sürücüsüne 8 bin 895 lira para cezası kesti.

Yeniakit Publisher
2022-03-18 10:39:00 - 2022-03-18 10:42:00
Maskeyi plakaya takan motosikletliye ceza yağdı

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, Reşadiye Mahallesi Cumhuriyet Meydanı’nda yol kontrolü yaptığı sırada plakasını maskeyle kapatan bir motosikletliyi durdurmak istedi.

Trafik ekibi, durmayarak yoluna devam eden motosikletlinin peşine düştü. Yaklaşık iki kilometre süren kovalamaca sonrası kaçan motosikletli santral mevkiinde yakalandı.

Sürücü O.S'ye, ehliyetinin yetersiz kaldığı, ayrıca 'dur' ihtarına uymamaktan, plakayı gizlemekten ve trafiği tehlikeye düşürmekten toplam 8 bin 895 lira para cezası kesildi.

Kesilen cezaya rağmen yapacağından geriye kalmayacağını söyleyen sürücü, "Çevirmede durmam yine kaçarım, beni yakalayamazsınız" dedi.

Çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırılan motosiklet, yediemin otoparkına konuldu.

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