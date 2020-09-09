Maskesiz yakalanan vatandaştan ilginç savunma

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere "Kovid-19 Tedbirleri" konulu ek genelge gönderildi.

Genelgeye göre, ülke genelinde meskenler hariç olmak üzere tüm alanlarda maske takmak zorunlu olacağı belirtildi. Maske takma zorunluluğuna uymayanlara ise 900 lira idari para cezası kesilmesine hükmedildi.

Van Valiliği tarafından duyurulan kararla koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi. Valilik kararı doğrultusunda İpekyolu polis ekipleri maske takma konusunda vatandaşları uyardı.

Maske takmayan vatandaşlara İl Hıfzıssıhha Kanunu gereğince idari para cezası uygulandı. Maske takmayan vatandaşlar ise birbirinden ilginç savunmalar yaptı.

Ceza kesildikten sonra konuşan vatandaş, polisin maske takmayana ceza kesmekle iyi yaptığını savundu. Kendisinin de ceza yememek içinde polisten kaçmayı düşündüğünü ifade eden vatandaş, "Hak ediyoruz. Salgın bu kadar yayılmışsa takmamız lazım. Abime bir konu izah etmeye çalışıyordum. O yüzden maske takmadım. Cezadan kurtulmak için öyle bir kaçardım ki. Ben çobanlık yapıyorum. Keşke kaçsaydım. En fazla sıkardınız" diye konuştu.