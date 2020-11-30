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Gündem Maskesiz kadın polisi tehdit etti
Gündem

Maskesiz kadın polisi tehdit etti

Adana'daki koronavirüs vakalarının hızlı artışına bağlı olarak sıkılaştırılan denetimlerde maske takmadığı için cezai işlem uygulanan kadın çareyi polisi tehdit etmekte buldu.

Yeniakit Publisher
2020-11-30 14:54:00 -
Maskesiz kadın polisi tehdit etti

Adana’da maske denetimi yapan polis ekipleri, bir taksiyi durdurarak sürücü ve müşterisine maske takmadıkları için ceza yazdı. Kadın yolcu, ceza yazıldığı sırada polis ekiplerini tehdit edip, "Sizi şikayet etmemi istemiyorsanız çekime izin vermeyin." diyerek gazetecilere de tepki gösterdi.

Taksileri de tek tek kontrol ettiler

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, maske takma zorunluluğu bulunan birçok noktada uygulama yaptı. Toplu taşıma araçlarında dezenfektan, sosyal mesafeli oturma düzeni ve maske kullanımını denetleyen ekipler, taksileri de tek tek kontrol etti.

Toplu taşıma yolcularını uyardılar

Bu sırada bir taksiyi durduran ekipler maske takmayan yolcu ve sürücüsüne cezai işlem uyguladı. Maskesiz yakalanan kadın yolcu polisleri tehdit edip kendisini görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi. Polisin ceza makbuzunu tanımadığını söyleyen kadın, ayrıca ekipleri tehdit ederek, "Sizi şikayet etmemi istemiyorsanız çekime izin vermeyin" dedi. Trafik ekipleri öte yandan da toplu taşıma araçlarına binerek, sürücü ve yolculara Covid-19 tedbirlerini anlattı, uyarılarda bulundu.

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