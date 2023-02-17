Maskeleri tek tek indirildi ‘Devletin parasıyla millete bağış’ diyenlere tokat gibi cevap

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"Devlet battı, ekonomi bitti" edebiyatı yapan muhalifler, bağış gecesini karalamaya çalışırken, istemeden devletin gücünü ortaya koydu.

Yeniakit Publisher
2023-02-17 13:02:00 -

Muhalifler devleti aciz göstermeye çalışsa da, kendi sözleriyle kendilerini rezil ediyorlar. Sözcü, Türkiye'yi lekelemek isterken devletin gücünü ortaya koydu. "Ekonomistlerin" geçtiğimiz gün tüm televizyon kanallarında yapılan deprem bağışları hakkındaki yorumlarını manşetine taşıyan Sözcü, "Devletin milletin parasını millete bağışladı" dedi.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumuyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, Ali İhsan Karahasanoğlu Sözcü'nün nasıl kendisiyle çeliştiğini gözler önüne serdi.

Karahasanoğlu şunları söyledi:

"Devlet battı, bitti, iflas etti, denilirken devletin kamu kurumları veya devletin yönettiği TMSF vs. ne bağışlar yaptı. Hani batmıştı devlet? Senin özel şirketlerin kâr üstüne kâr ilan ediyor."

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