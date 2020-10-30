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Gündem Maske uyarısı yapan sağlık çalışanı darp edildi
Gündem

Maske uyarısı yapan sağlık çalışanı darp edildi

Kahramanmaraş'ta maske takma uyarısında bulunan doktoru darp etmekle suçlanan kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-10-30 00:45:00 -
Maske uyarısı yapan sağlık çalışanı darp edildi

Kahramanmaraş'ta Elbistan ilçesinde Yeşilyurt Mahallesi Fatin Rüştü Zorlu Caddesi'nde bir evde koronavirüs semptomu olan hastadan sürüntü örneği alan Elbistan İlçe Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibinde görevli ebe Y.P, dışarıya çıktığında maske takmayan bir kadına uyarıda bulundu.

Bu sırada kadının yanındaki M.C. (29) ekipte görevli diş hekimi K.D'ye hakaret edip saldırdı.

Sağlık çalışanlarının darp raporu alarak M.C'den şikayetçi olması üzerine, Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli gözaltına alındı.

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