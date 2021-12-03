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Yerel Maske uyarısı yapan çalışanlara silah çekti! Suç makinesi çıktı
Yerel

Maske uyarısı yapan çalışanlara silah çekti! Suç makinesi çıktı

İstanbul'da bir markete giren şahıs, çalışanların maske uyarısı yapmasına sinirlenerek silahını çekti. Gözaltına alınan adamın 41 ayrı suçtan kaydı olduğu belirlendi.

Yeniakit Publisher
2021-12-03 08:21:00 -
Maske uyarısı yapan çalışanlara silah çekti! Suç makinesi çıktı

İstanbul'un Maltepe ilçesi Değirmen Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir markete maskesiz giren O.K., kasiyer ve görevliler tarafından uyarıldı. Çıkan tartışmada iddiaya göre O.K. belinde bulunan silahı alarak havaya doğru tuttu, market çalışanlarına hakaret ve tehditlerde bulundu.

Marketteki kişiler tarafından sakinleştirilen şüpheli, silahını beline koyarak marketten uzaklaştı. Market görevlileri durumu polise bildirdi.

Ekipler, iş yerindeki güvenlik kameralarını inceleyen şüphelinin O.K. olduğunu tespit etti.

Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli O.K.'nın yapılan sorgulamasında 41 ayrı suçtan kaydı olduğu belirlendi.

O.K.'nın üst aramasında 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 1 adet mermi ele geçirildi. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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