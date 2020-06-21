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Yerel

"Maske uyarısı" sinir krizi geçirtti

İstanbul'daki bir AVM'de maske takmayan kadın, görevli kişi tarafından uyarıldıktan sonra "hakaret etti" diyerek sinir krizi geçirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-21 10:19:00 -
"Maske uyarısı" sinir krizi geçirtti

Olay, saat 19.00 sıralarında İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde yaşandı. İddiaya göre, yemek katından inen bir kadına alışveriş merkezinde görevli güvenlik personeli, maskesini çenesinin altında tuttuğu için uyardı.

Uyarı üzerine çılgına dönen kadın henüz yeni yemek yediğini o yüzden maskesinin öyle olduğunu ve güvenlik personelinin kendisine hakaret ettiğini söyledi. Sinir krizi geçiren kadını çevredeki vatandaşlar sakinleştirdi. Diğer katta olan vatandaşlar ise o anları şaşkınlıkla izledi.

Olaya şahit olduğunu söyleyen bir vatandaş ise “Neye güvenerek neye dayanarak bu şekilde konuşabiliyorlar. Üstelik hemcinsine karşı psikolojik şiddet doğru bir şey değil. Hep birlikte aşağıya iniyorduk bir güvenlik personeli bir kadına ‘maskeni düzelt’ dedi. Daha önce de benim küçük kızıma ‘maske takmamışsın hemen buradan çık’ gibi kötü bir üslupla konuşmuştu. Bu hareket çok yanlış hem de böyle güzel elit bir alışveriş merkezi personelin insanlara bu şekilde aşağılayarak hakaret etmesi hoş değil” ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Yetki verilen kişiler, nezaket hatırlatmayı unutup, patron gibi dagranıyor

maske deyil artık kimse kimseye tahamülü yok, görevli üç beş kişiyi böyle görünce sert davranırken, makeden bunalan panik atak astım olanlarda var. Bir arabada emniyett kemerinden rahatsız olanlar var biran evel çaresini bulun virüse müsama gösterenler halkın müsaması o kadar olmaya bilir.
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