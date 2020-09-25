  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Maske takmayan kadın hastanede adeta terör estirdi
Aktüel

Maske takmayan kadın hastanede adeta terör estirdi

Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelen bir kadın, kendisini maske takması yönünde uyaran polis memurlarına ve hastane görevlilerine saldırdı.

Yeniakit Publisher
2020-09-25 10:58:00 -
Maske takmayan kadın hastanede adeta terör estirdi

Hastanede polis odasına giren kadın, polislere ait cop ile odanın camlarını kırdı. Saldırgan kadın polisleri de yaraladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelen bir kadın, maske takmadığı için uyarılınca adeta terör estirdi. Polis memurlarının ve görevlilerin uyarısı ardından hastanede bulunan polis odasına giren kadın, güvenlik görevlisinin belinden aldığı cop ile polis odasının camlarını kırıp içeride polis memurlarını ve görevlileri yaraladı. Olay sonrası etkisiz hale getirilen kadın gözaltına alındı. Emniyette ifade veren şüphelinin ağır hakaret içerikli bir savunma yapması dikkat çekti. Şüpheli ifadesinde, hem polis memurlarına hem de görevlilere maske konusundan dolayı sitem ettiğini söyleyerek polis odasının camını kırmadığını ileri sürdü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Polisleri teşkilat sözüyle tehdit etmişti! Teşkilat kim? sorusuna bakın ne cevap verdi
Gündem

Polisleri teşkilat sözüyle tehdit etmişti! Teşkilat kim? sorusuna bakın ne cevap verdi

Tuzla'da maske denetimleri sırasında polisleri tehdit eden Cihan A. isimli vatandaş adliyeye sevk edildi. Sevk işlemleri sırasında sorulan '..
Ameliyattan uyandırılamadı! Acı haber
Aktüel

Ameliyattan uyandırılamadı! Acı haber

Denizli'de kırılan koluna yapılan ameliyattan sonra uyandırılamayan 6 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

Ülkelerin devlet başkanları resmen açıkladı! Kötü haberler peş peşe geliyor
Dünya

Ülkelerin devlet başkanları resmen açıkladı! Kötü haberler peş peşe geliyor

Çin'den tüm dünyaya yayılan koronavirüs durumu ciddileştiriyor. Bazı ülkelerin devlet başkanları durumun kötü olduğunu belirterek, ikinci da..
Satılık 2011 model Audi A5
Satılık 2011 model Audi A5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı