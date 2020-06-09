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Yaşam

Maske takmamanın cezası ne kadar, kaç TL?

Maske takmamanın cezası ne kadar, kaç TL? sorusu merak ediliyor. Corona virüs salgının yayılmasını önlemek için önem verilen maskelerde yasaklar genişletiliyor. Birçok işletmenin yeniden açılmasıyla birlikte corona virüsünün yeniden yayılmaması için birçok ilde maske kullanımı zorunlu hale getirildi. Peki, bu illerde bulunan vatandaşların maske takmamasının cezası ne?

Yeniakit Publisher
2020-06-09 18:40:00 -
Maske takmamanın cezası ne kadar, kaç TL?

Maske takmamanın cezası ne kadar, kaç TL?

Maske takma zorunlu olduğu illerde maskesiz olarak dışarı çıkmanın cezası 3 bin 150 liradır.

İçişleri Bakanlığı’nın konu ile ilgili açıklaması şu şekilde;

Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı hususu kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Maske takma zorunluluğu olan iller hangileri?
Maske takma zorunluluğu olan iller hangileri?

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Maske takma zorunluluğu olan iller hangileri?

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