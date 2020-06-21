Maske takmama cezası ne kadar? | Maske takmayana kaç lira ceza var?

İstanbul'da maske takmamanın cezası ne kadar? Koronaviras salgınıyla birlikte maske ve sosyal mesafe kuralları hayatımızın merkezine yerleşti. Dünya Sağlık Örgütü maske kullanımın kısa bir süre önce önemine değinmiş olsa da Sağlık Bakanlığı ve hekimlerimiz aylardır maske kullanımının önemini vurguluyor. Sokağa çıkan her vatandaşın hem kendi hem de diğer insanların sağlığı için maske takması son derece kıymetli. Yapılan bilimsel çalışmalar da maske kullanımının koronavirüse yakalanma ihtimalini bir hayli düşürdüğünü ortaya koymuştur. Son olarak İstanbul, Ankara ve Bursa’da maske takmak zorunlu hale getirildi. Milyonlarca kişi “Maske takmayana ceza var mı?” , “Maske takmama cezası ne kadar?” , “Maske takmama cezası ne kadar oldu?” , “Maske takmama cevazı kaç lira?” konularını araştırıyor.