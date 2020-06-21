Maske takmama cezası ne kadar? | Maske takmayana kaç lira ceza var?
İstanbul'da maske takmamanın cezası ne kadar? Koronaviras salgınıyla birlikte maske ve sosyal mesafe kuralları hayatımızın merkezine yerleşti. Dünya Sağlık Örgütü maske kullanımın kısa bir süre önce önemine değinmiş olsa da Sağlık Bakanlığı ve hekimlerimiz aylardır maske kullanımının önemini vurguluyor. Sokağa çıkan her vatandaşın hem kendi hem de diğer insanların sağlığı için maske takması son derece kıymetli. Yapılan bilimsel çalışmalar da maske kullanımının koronavirüse yakalanma ihtimalini bir hayli düşürdüğünü ortaya koymuştur. Son olarak İstanbul, Ankara ve Bursa’da maske takmak zorunlu hale getirildi. Milyonlarca kişi “Maske takmayana ceza var mı?” , “Maske takmama cezası ne kadar?” , “Maske takmama cezası ne kadar oldu?” , “Maske takmama cevazı kaç lira?” konularını araştırıyor.
Koronavirüs salgını hayatlarımıza maske gerçeğini yerleştirdi. Salgında bulaş zincirinin kırılmasında maske ve sosyal mesafe son derece önemli. Bu sebeple bazı şehirlerimizde maske takmak zorunlu hale getirildi. Peki, maske takmamanın cezası var mı?
Maske takmama cezası ne kadar? | Maske takmayana kaç lira ceza var?
İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği talimat doğrultusunda, maske takma zorunluluğuna uymayanlara yarından itibaren 900 lira ceza kesilecek.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinden maske kullanımı zorunluluğuna ilişkin 81 il valiliğine 18 Haziran'da talimat gönderen Bakanlık, 22 Haziran Pazartesi gününe kadar bu kuralı ihlal edenlerin uyarılıp bilgilendirilmesini, o tarihten itibaren de 900 lira idari para cezası uygulanmasını istemişti.
Bu kapsamda, kolluk kuvvetleri 4 gün boyunca ülke genelinde yaptıkları denetimlerde maske takmayanları uyarıp bilgilendirdi.
Yarın itibarıyla maske takma zorunluluğuna uymayanlara ülke genelinde uygulama birliği olacak şekilde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası kesilecek.
Maskenin, 48 ilde hayatın tüm alanlarında, 33 ilde ise alışveriş merkezi, market, restoran, kafe ve kuaför gibi insanların toplu halde bulunduğu iş yerlerinde takılması zorunluluğu bulunuyor.