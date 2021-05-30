Koronavirüs salgınıyla yaşamlarımızın merkezine maskeler yerleşti. Uzmanlar aşı kadar doğru kullanılan maskenin hastalığa yakalanma ihtimalini azalttığını ifade ediyor. Pek çok kişi uzun yıllar maske alışkanlığından vazgeçmeyeceklerini belirtse de milyonlar maskelerin çıkarılacağı günü sabırsızlıkla bekliyor. Peki, maske yasağı kaldırılır mı?

Maske takma yasağı kaldırılacak mı? Maske yasağı ne zaman bitecek?

Normalleşme takviminin 31 Mayıs Pazartesi akşamı açıklanması bekleniyor. 1 Haziran’dan itibaren de normalleşme adımları atılması bekleniyor. Uzmanlar bir süre daha maske yasağının süreceğini ifade ediyor. Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, açık alanlarda maske zorunluluğunun kalkabileceğini ancak kapalı ortamlarda kuralların aynı şekilde devam etmesi gerektiğini belirtti.