‘Maske cezası’ mesajına dikkat! Dolandırıcılar özellikle iftar saatini seçiyor

Göksel Çağlav Ankara

Türkiye’de dolandırıcılık olayları gün geçtikçe yöntem değiştirilerek artmaya devam ediyor. Dolandırıcılar, son günlerde vatandaşların pandemi döneminde bulunduğu panik ve ramazan ayındaki oruç halinden kaynaklanan dikkatsizliğinden faydalanmaya çalışıyorlar. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün önceki gün vatandaşları uyardığı yöntemle dolandırıcılar, vatandaşların cep telefonlarına “Sayın vatandaşımız hakkınızda Hıfzısıhha Kanunu’nun 282’ci maddesi kapsamında 985 TL para cezası uygulanmıştır” gibi sanki devlet kurumundan gelmiş izlenimi verilen bir mesaj göndererek, oradaki linke tıklanmasını istiyor. Bu linke kesinlikle tıklanmaması çağrısı yapan emniyet genel müdürlüğü, bu durumlarda vatandaşların mesajı iyi okuduktan sonra kendisine ait e-devlet sistemi üzerinden borcu olup olmadığını kontrol etmesini ve en yakın karakol ya da savcılığa giderek dolandırıcılık olayından şikayetçi olunmasını tavsiye ediyor.

Son günlerde bu tür dolandırıcılık olaylarının arttığına işaret eden Tüketici Hakları Derneği Başkanı Turhan Çakar, “E-postalara, mesajlara, internet üzerindeki reklamlara karşı devletimizin önlem alması gerekiyor. Ne yazık ki ne televizyonlarda, ne de devletimiz tarafından herhangi bir bilgilendirme düzenli olarak yapılmıyor. Sadece konu gündeme geldiği zaman bir mesaj atılıyor ve konu kapatılıyor. Bu konu hakkında verilen cezaların da artırılması gerekiyor. Vatandaşlara hukuki hakları öğretilmeli” ifadelerini kullandı.