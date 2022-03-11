Masayı Türkiye kurdu! Dünya basını tarihi zirveyi böyle gördü

Rusya lideri Vladimir Putin'in 24 Şubat'ta duyurduğu özel askeri operasyonun ardından başlayan şiddetli çatışmalarda, Ukrayna'nın birçok kenti kuşatma altına alındı.

Ateşkes görüşmeleri için Belarus'da bir araya gelen Rusya-Ukrayna müzakere heyetleri, barışa dair herhangi bir konuda uzlaşıya varmakta başarısız olurken Türkiye, resmi olarak olarak arabuluculuk rolünü üstlendi. Savaşın başladığı günden bu yana Rusya Ukrayna arasındaki en büyük diplomatik görüşmeye ev sahipliği yapan Türkiye, dünyanın gündemine oturdu.

Türkiye'nin arabuluculuğu ile Antalya Diplomasi Forumu (ADF) marjında Antalya'da düzenlenen Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı yapıldı. Antalya'da gerçekleşen toplantı, Rusya'nın operasyonları sonrası ilk üst düzey olması nedeniyle tüm dünyanın gözünü Antalya'ya çevirdi.

Zirve dünya gündeminde

Bu tarihi zirveye katılmak için Antalya'ya gelen iki ismin bu görüşmesi ise, yabancı basın tarafından da yakından takip edildi.

Tarihi zirveyi aralarında Rusya, Ukrayna, ABD, Birleşik Krallık, Almanya, İsrail, Japonya, Hollanda gibi ülkelerin de yer aldığı 34 ülkeden 330'un üzerinde gazeteci takip etti.

Bakan Çavuşoğlu taraflar ile sabah saatlerinde ayrı ayrı görüşürken, saatler 11.20'yi gösterdiğinde tarihi zirve başladı. 90 dakika süren 3'lü platform sonrası Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ayrı ayrı salonlarda basın toplantısı düzenledi.

Kuleba: Lavrov'un talepleri teslimiyet listesi gibi

Görüşme sonrası konuşan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, "Görüşme hem kolay hem de zor geçti. Ben buraya insani bir amaçla geldim. Bu toplantıdan çıkarken insani koridorların açılmasını hedefliyordum. Ne yazık ki Bakan Lavrov bununla ilgili karar alacak durumda değildi. Anlaşılan o ki başka karar alıcılar var. Ben tekrar görüşmeye hazırım." dedi.

Lavrov: Zelenskiy bizi anlamaya başladı

Zirveyle ilgili ilk açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da, "Herhangi bir şekilde gerçek müzakere yolunun başka bir yere sapmamasını istiyoruz. Bugünkü görüşmelerin sonucunda şu anlaşıldı. Müzakerelerin yerini alabilecek hiçbir şey yok." dedi.

"Çözüme yönelik her girişimi destekliyoruz." diyen Lavrov, "Türk arkadaşlarımızın inisiyatifiyle insani konuları ele aldık. Sivillerimizin zarar görmemesi için hangi tedbirleri almamaz gerekiyor bunu konuştuk. Siviller kalkan olarak kullanılıyor. Rusya tarafının insani koridor açılması önerisini tekrarladık. Güzergahlar durumu kontrol edenler tarafından belirleniyor. En güvenli güzergahları seçiyoruz. Son müzakerelerde Rus tarafı kendi münazaralarını ayrıntılı bir şekilde sundu. Tüm tarafların, AB'nin görüşlerinin de ele alınarak Ukrayna krizinin çözüme kavuşturulmasını istiyoruz. Zelenskiy bizi anlamaya başladı, bunu iyi karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu: Üst düzey toplantılar için umut ışığı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, 'İki taraf da Türkiye'nin toplantıda bulunmasını özellikle istediler. Bunu daha önce de açıklamıştım. Biz bugün bu görüşmede, Türkiye'nin ulusal pozisyonunu saklı tutmakla birlikte kolaylaştırıcı rol üstlendik. Sadece ev sahipliği değil, kolaylaştırıcı rol üstlendik her iki tarafın da talebiyle. Gelecekte güven artırıcı adımlarla beraber biz bir neticeye varılacağına inanıyoruz, geleceğe yönelik üst düzey toplantılar için umut ışığı.' ifadelerini kullandı.

Diplomatik trafiğin orta noktası Türkiye

ABD'li New York Times, tarihi zirvenin önemine vurgu yapan bir başka kaynak oldu. Türkiye'nin, tarihi görüşmeye ev sahipliği yaptığını duyuran NYT, şimdiye dek yapılan bu ilk üst düzey görüşmenin savaşın dengelerini değiştirebileceğine dikkat çekti.

Antalya'da yapılan zirvenin barış ihtimalini öne çıkardığını belirten NYT'ın yazısı, Türkiye'nin kritik rolüne de dikkat çekti.

France 24 de, zirveyi yakından takip eden medya kuruluşlarından oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, savaşın başından bu yana arabuluculuk çalışmaları yürüttüğüne dikkat çeken France 24, savaşın bu ilk üst düzey görüşmesinin önemine vurgu yaptı.

Türkiye'nin öncü rolü öne çıktı

Kritik görüşmenin ardından detayları manşetten duyuran The Guardian, şimdilik sonuçsuz kalan görüşmelere öncelik yapan Türkiye'nin arabuluculuk görevine vurgu yapan kaynaklardan oldu.

İki ülke arasında ileride yapılacak görüşmelerinini ilk ayağının yapıldığı Türkiye'nin diplomatik öncülüğü, The Guardian'ın yazısına da taşındı.

Zirvenin sonuçları ise, beklendiği gibi dünyanın önemli yayın organlarında manşetten veriliyor. New York Times gazetesi, 'Üst düzey diplomatlar savaşı bitirme konusunda başarısız oldu" başlığını kullandı. New York Times'a göre, hem sivillerin tahliyesinin kolaylaştırılması hem de ateşkes için anlaşma sağlanamadı.

Washington Post, "Ukrayna-Rusya görüşmelerinde anlaşma yok" manşetiyle sunduğu Antalya'daki randevunun, Moskova ve Kiev arasındaki en üst düzey ilk görüşme olduğunu okuyucularına aktardı.

BBC, Ukrayna ve Rusya arasında gerçekleşen en üst düzey görüşmede silahların susması için bir ilerleme kaydedilemediğini bildiriyor. BBC, "Kuleba: Rusya teslimiyet istiyor", "Lavrov: İşgal planlandığı gibi ilerliyor" cümlelerine haberin spotunda yer verdi.

Al Jazeera'nın manşet haberi "Rusya-Ukrayna görüşmeleri: Ateşkes yok, Lavrov Batılı ülkelere ateş püskürdü" başlığını taşıyor.

CNN International, hassas randevunun insani koridor ve ateşkes konularında bir sonuç vermediğini sayfalarına taşıdı.

İngiliz The Guardian, Ukrayna ve Rusya'nın bir numaralı diplomatlarını bir araya getiren buluşmanın ateşkes konusunda bir ilerleme sağlanamadan bittiğini yazdı.

İsrail'in Haaretz gazetesi, "Ukrayna Dışişleri Bakanı, Lavrov'la görüşmesinde ateşkes için bir ilerleme kaydedilemediğini söylüyor" başlığını tercih etti.

Ukraynalı ve Rus heyetler, geride kalan iki haftada birkaç kez Belarus sınırında bir araya geldi ancak beklendiği gibi müzakerelerden bir sonuç çıkmadı. Rusya, 24 Şubat'tan bu yana kuzey, güney ve doğu cephelerinden Ukrayna'ya saldırıyor. Vladimir Putin, tatbikat bahanesiyle Belarus'a konuşlandırdığı 30 bini aşkın asker ve yüzlerce savaş uçağıyla kuzey cephesini açtı.