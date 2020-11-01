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Spor Masa tenisinde Süper Lig 1. etap maçları tamamlandı
Spor

Masa tenisinde Süper Lig 1. etap maçları tamamlandı

Yeniakit Publisher
2020-11-01 21:57:45 -
Masa tenisinde Süper Lig 1. etap maçları tamamlandı

ANKARA (AA) - Masa tenisinde Balıkesir'in ev sahipliği yaptığı Süper Lig 1. etap müsabakaları sona erdi.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonunun açıklamasına göre, 2020-2021 Suzan Özbek Sezonu 1. etap müsabakaları, Şehit Turgut Solak Spor Salonu'nda yapıldı.

İlk etap sonunda erkeklerde Beşiktaş, KBS MTD ve İstanbul BBSK 4'te 4 yaparak ilk sırayı paylaştı.

Kadınlarda ise Fenerbahçe, TİGEM, Kocasinan Belediyespor ve Trabzonspor 4 maçını da kazandı.

Öte yandan iki gün süren organizasyon, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında gerçekleştirildi. Salona girişlerde HES kodu sorgulaması da yapıldı.

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