Martta seri üretim başlıyor! Yerli elektrikli sahnesinde yeni oyuncu

Otomotiv sanayisinde üretim gücüyle öne çıkan bir şirket, şimdi kendi markasıyla yola çıkıyor. Yıllardır dünyanın önemli otomobil markalarına kalıp üreten Karel Kalıp, geliştirdiği yerli elektrikli mikromobilite markası Karea ile pazara doğrudan giriyor.

“Yeni bir sınıfın ilki”

Mart ayı itibarıyla ilk modelinin yerli seri üretimine başlayacak Karea, lansmana sayılı günler kala ilk modelinin görsellerini kamuoyuyla paylaştı. Şehir hayatının bugünkü beklentileriyle tasarlanan yeni araç, var olan bir sınıfın devamı değil, yeni bir sınıfın ilki olmayı hedefliyor.

Türkiye otomotiv sanayisinin önde gelen uzman mühendislik ve üretim şirketlerinden Karel Kalıp, Karea markasıyla elektrikli mikromobilite pazarına girmeye hazırlanıyor. Türkiye’nin yanı sıra Avrupa’nın da en büyük kalıp üreticileri arasında yer alan ve dünyanın önde gelen otomobil markalarına kalıp üretimi yapan Karel Kalıp, Türkiye’nin yeni yerli elektriklisi Karea markasının ilk modeline ait görselleri de lansmana sayılı günler kala kamuoyuyla paylaştı.

Lansmanla birlikte satışa sunuluyor!

Ocak ayında deneme üretimi yapılan Karea markalı ilk yerli elektrikli mikromobilite aracı, mart ayında seri üretime geçilerek lansman ile birlikte satışa sunulacak. Alışıldık sınıf tanımlarının ötesinde, şehir hayatının gerçekten ihtiyaç duyduğu donanım ve akılla tasarlanan yeni araç, şehirli kullanıcıların bugünkü beklentilerini şekillendirilerek, var olan bir sınıfın devamı değil yeni bir sınıfın ilki olarak yollara çıkacak. Karea’nın geliştirme süreci, uzun soluklu bir Ar-Ge programının, prototip testlerinin ve mühendislik optimizasyonlarının sonucu olarak şekillendi. KarelKalıp’ın kalıp, üretim ve malzeme mühendisliğindeki onlarca yıllık birikimi; gövde yapısından batarya yerleşimine, şasi mimarisinden üretim verimliliğine kadar her aşamada projeye entegre edildi. Dijital tasarım simülasyonları, dayanım analizleri ve seri üretime uygunluk testleriyle olgunlaştırılan Karea, sadece yerli üretim değil, yerli mühendislik kabiliyetinin de somut bir çıktısı olarak yollara çıkmaya hazırlanıyor.

Otomotivde orta-büyük boy plastik parça kalıplarında Türkiye’nin ilk 3 kalıpçısından biri olarak dikkat çeken Karel Kalıp, tampon ve torpido kalıplarında lider, Avrupa’da ise ilk 5 büyük kalıpçı arasında yer alıyor. 1994’ten bu yana yüksek kaliteli üretim teknolojileriyle sektörün önemli markalarıyla güçlü iş birlikleri yapmaya devam ediyor. Otomotiv sektöründe orta ve büyük boy, karmaşık plastik enjeksiyon (eritilen plastiğin kalıba basılması) ve SMC (elyaf takviyeli kompozit levha kalıplama) kalıplarında uzman olan Karel Kalıp, otomotivde bir parçanın fikrinden banttan çıkışına kadar tüm kritik halkaları yani tasarım, mühendislik, imalat, try-out (seri üretim koşullarına yakın ilk denemeler) ve ön seri üretim tek çatı altında yönetebilme kabiliyetine sahip ender şirketler arasında yer alıyor.