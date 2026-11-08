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Aktüel Martılardan kurtardığı karga çırak çıktı!
Aktüel

Martılardan kurtardığı karga çırak çıktı!

Yeniakit Publisher
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Martılardan kurtardığı karga çırak çıktı!

Ordu'da Serdar Hekim'in yaklaşık 1,5 yıl önce kurtardığı karga Haşmet, tamirde vidaları ağzıyla veriyor; ödülü haşlanmış yumurta, fındık, fıstık ve ceviz.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde beyaz eşya teknik servisi işleten Serdar Hekim'in yaklaşık 1,5 yıl önce yaralı halde bulup sahiplendiği karga Haşmet, tamir sırasında ustasının istediği vidaları ağzıyla veriyor. Kimi zaman vidaları saklayıp işi zorlaştıran karga, yardımının karşılığını yiyecekle alıyor.

Haşmet, binanın çatısından düşerek yaralanmış ve martıların saldırısına uğramıştı. Kargayı kurtarıp tedavi eden Hekim onu doğaya salmak istedi; kuş bu kez martıların ve sokak kedilerinin saldırısına uğrayınca iş yerinde beslemeye karar verdi.

Hekim o günleri şöyle anlattı: "Haşmet 1,5 sene önce binanın çatısından düşmüştü ve martılar saldırmıştı. Ben de onu kurtardım, sonrasında kediler saldırdı ve ondan da kurtardım. O günden bu yana dostluğumuz devam ediyor." Karga geceleri iş yerinde kalıyor, gündüzleri doğal yaşamını sürdürüp dolaşıyor. Hekim'e göre sabahları haşlanmış yumurtayı çok seviyor.

Ödülü haşlanmış yumurta, fındık, fıstık ve ceviz

İş yerindeki tamiratları izleyen Haşmet, Hekim'in elinden haşlanmış yumurta, fındık, fıstık ve cevizle besleniyor. İkilinin dostluğu, servise gelenlerin de ilgisini çekiyor.

Karganın kendisine yardım ederken zaman zaman işini de zorlaştırdığını söyleyen Hekim, "Vida istediğimde veriyor, kimi zaman saklıyor, sonuçta doğasında o var" dedi. Doğasına bırakmak istese de karganın gitmediğini belirten usta, sözlerini şöyle tamamladı: "Kendi isteğiyle gitmediği sürece Haşmet burada bana çıraklık yapmaya devam edebilir."

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