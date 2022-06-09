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Yerel Martılar kavga etti çevredekiler film izler gibi izledi
Yerel

Martılar kavga etti çevredekiler film izler gibi izledi

Trabzon’un Of ilçesinde sokak ortasında iki martı kavga ederken çevredekiler de film izler gibi o anları izledi.

Yeniakit Publisher
2022-06-09 16:29:00 - 2022-06-09 16:32:34

Trabzon’un Of ilçesinde sokak ortasında 2 martının kavgasını çevredeki vatandaşlar ayırmak yerine film izler gibi izlediler. O anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kameralarına yansıdı.

Of ilçesinde Atatürk Bulvarı üzerindeki ara sokakta yerde yürüyen iki martı bir süre sonra birbirleri ile kavga etmeye başladı.

Martıların kavgasını izlediler

Martıların çıkardıkları sesleri duyan ve kavgalarını gören çevredeki vatandaşlar film izler gibi martıların kavgasını izlerken, "Dövüşmeyin" diyerek martıların ayrılmasını istediler.

Kavgacı martılar bir süre sonra vatandaşların kendilerine seslenmesi ile uçarak sokaktan ayrıldılar.

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